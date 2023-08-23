سانت إيتيان الفرنسي يريد الدولي الجزائري كيفن غيتون

أرسلوا عرضا أوليا لنادي باستيا من أجل التعاقد معه

حقّق نادي سانت إيتيان بداية متباينة في دوري الدرجة الثانية الفرنسية لهذا الموسم، حيث يحتل الخضر المركز الرابع عشر، ما جعل إدارة الفريق تعمل على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات، ليكون الهدف الظهير الأيمن الجزائري، كيفن فان دن خيركوف غيتون، المحترف في فريق باستيا.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن مسؤولي سانت إيتيان أرسلوا عرضا أوليا لنادي باستيا من أجل التعاقد مع كيفن غيتون، الذي يمتد عقده حتى عام 2026، وكان في مفاوضات جادة مع لانس الذي حلّ وصيفاً الموسم الماضي خلف باريس سان جيرمان في القسم الممتاز.

وأكد المصدر نفسه، أن اللاعب الجزائري، كيفن غيتون، يبقى غير متحمّس، بشكل كبير، لهذا العرض رغم قيمة وعراقة نادي سانت إيتيان، وهذا لكونه يرى أن الأفضل له هو الاستمرار مع فريقه باستيا إن كان تغيير الفريق يعني له البقاء ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسية. وجرى اختيار كيفن غيتون الموسم الماضي ضمن التشكيلة المثالية للموسم في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، بعد المستويات الكبيرة التي قدّمها في مركز الظهير الأيمن، جعلته أفضل ممرر في فريق باستيا، وكذلك دفعت مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، للاعتماد عليه منذ معسكر مارس الماضي.