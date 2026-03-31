ستارلينك والانترنت الفضائي: التكنولوجيا مقابل السيادة

في تطور لتجليات الحرب الدائرة، هددت إيران في حال استهداف منشآتها الحيوية، بالرد باستهداف كابلات الإنترنت العابرة لمضيق هرمز والتي تضمن تدفق 17% من الإنترنت العالمية.. هل هي فرصة إيلون ماسك لتسويق الإنترنت الفضائي عبر شركته “ستارلينك”؟

لعقود طويلة، ظل الإنترنت سجين كابلات الألياف الضوئية العابرة للمحيطات والحدود، مما جعل الوصول للمعلومة رهينا بالجغرافيا والقرار السياسي. لكن مشروع “ستارلينك” للإنترنت الفضائي لشركة “إكس سبيس” لرجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك” قلَّب هذه الموازين، ناقلا الاتصال من باطن الأرض إلى “سحابة معدنية” ذكية في السماء. ورغم أن الاتصال الفضائي ليس جديدا على المحترفين، إلا أن الفرق شاسع بين جيل “هاتف الثريا” الذي اقتصر على الاتصال الصوتي المحدود، وبين “ستارلينك” التي تقدم إنترنتا كونيا فائق السرعة يكسر قيود البنية التحتية التقليدية.

هذا التحول الجذري يضع العالم أمام واقع جديد لا تملك فيه الحكومات مفتاح “الإيقاف” الفعلي للشبكة، مما يطرح سؤالا جوهريا: هل ستارلينك وسيلة تقنية صُمِّمت لكسر احتكار الإنترنت ومنح حرية التجول الرقمي، أم أنها أداة جيوسياسية للتدخل في النزاعات والشؤون الداخلية للدول؟

أولا: سحابة معدنية ذكية في الفضاء

يكمن السر وراء تفوُّق “ستارلينك” في موقعها المداري المتطور؛ فقد نجحت في التقليل من زمن الاستجابة وزيادة حجم التدفق إلى خفض المدار ليكون في حدود 550 كم. هذا التوجه نحو “المدارات المتدنية جدا” لم يتوقف، إذ يطمح المشروع للنزول إلى مستوى 480 كم لتعزيز السرعة وتأمين الأقمار. ولتحقيق هذه التغطية الشاملة، تدير “سبيس إكس” حاليا كوكبة تضم أكثر من 9000 قمر اصطناعي نشط، مع خطة للوصول إلى نحو 40 ألف قمر في غضون سنوات قليلة. ولا تحتاج هذه الأقمار إلى محطات أرضية وسيطة، تستخدم روابط ليزرية للاتصال بهوائيات فردية يحوزها المستخدمون.

ثانيا: ما وراء توفير الخدمة

خلف الوعود التقنية بالسرعة الفائقة، تكمن أجندة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد تدعمها أرقامٌ ميدانية غير مسبوقة. الهدف الأول هو “ديمقراطية الوصول”؛ فبحلول مطلع عام 2026، نجحت “ستارلينك” في تجاوز عتبة 10 ملايين مشترك نشط عبر أكثر من 150 دولة، محققة قفزة هائلة من 4 ملايين فقط في عام 2024. ميدانيا، نُشرت أكثر من 1400 حزمة استقبال (Kits) في المدارس والمرافق الصحية في دول مثل غانا وكينيا والبرازيل.

أما الهدف الثاني، فهو تحويل ستارلينك لممول لطموحات إيلون ماسك في استعمار المريخ. ومع توقعات بوصول إيرادات الشركة إلى نحو 24 مليار دولار في عام 2026، أصبحت ستارلينك تمثل أكثر من 70% من دخل شركة “سبيس إكس”.

وعلى المستوى الجيوسياسي، يبرز الهدف الثالث في بناء سيادة رقمية عابرة للقارات، فمن خلال كوكبة تضم اليوم أكثر من 9000 قمر اصطناعي (65% من إجمالي الأقمار النشطة في الفضاء)، خلقت ستارلينك واقعا لا يعترف بالحدود البرية. لكنه في المقابل يضع مفاتيح الاتصال العالمي في يد شركة خاصة واحدة، مما يؤسس لمفهوم جديد من القوة الناعمة التي يمكنها “إضاءة” أو “إظلام” مناطق بأكملها بضغطة زر واحدة.

ثالثا: ستارلينك.. اليد الخفية للصراعات والضغط الاستراتيجي

لم تعد ستارلينك مجرد مزوِّد للإنترنت، بل تحولت إلى أداة جيوسياسية خشنة تثير جدلا واسعا حول دورها في إدارة الصراعات وتوجيه نتائجها. في أوكرانيا، كُشف عن استخدام تشغيل الخدمة كأداة ضغط سياسي واقتصادي، ومقايضة استمرار خدمة الإنترنت الضرورية جدًّا للقوات الأوكرانية، باتفاقيات لاستغلال الثروات المعدنية لبلدهم لصالح الشركات الأمريكية، مما حوَّل الإنترنت الفضائي إلى صك مقايضة على السيادة. أما في قطاع غزة، فقد اتخذ الجدل منحى استخباراتياً؛ إذ اتُّهِمت ستارلينك بتوفير بيانات تقنية ومكانية لجيش الاحتلال لقصف أهداف ميدانية، مما يضع الشركة في قفص الاتهام كشريك تقني في العمليات العسكرية تحت غطاء إنساني.

وفي السودان واليمن، اتخذ المشهد أبعادا أكثر تعقيدا؛ ففي السودان، وبينما وفرت الخدمة شريان حياة للمستشفيات، تشير المعلومات إلى تحكم “سوق سوداء” تسيطر عليها “قوات الدعم السريع”، التي تستخدم الشبكة لإدارة عملياتها اللوجستية وفرض إتاوات على المدنيين. أما في اليمن، فقد تحولت ستارلينك إلى أداة لكسر المركزية؛ إذ وقَّعت الحكومة المعترف بها دوليا اتفاقية رسمية بهدف سحب البساط من تحت سيطرة جماعة “أنصار الله” على بوابات الإنترنت الدولية.

وفي السياق الإيراني، برزت ستارلينك كلاعب مباشر في الصراع الداخلي عبر توفير محطات استقبال للمعارضة لكسر الحصار المعلوماتي أثناء الاحتجاجات التي كانت تجري قبل الحرب. هذا التدخُّل التقني العابر للحدود اعتُبر في طهران “عدوانا رقميا”، مما أثبت سابقا أن ستارلينك تمتلك القدرة على “إضاءة” المناطق المظلمة رقميا لدعم حركات المعارضة، وهو ما يفسر ريبة الكثير من الدول من دخول هذه التقنية من دون ضمانات سيادية صارمة.. فقدرة إيلون ماسك على منح الخدمة أو منعها بقرار فردي يضع مصير الشعوب تحت رحمة التبعية التكنولوجية المطلقة، ويحوِّل السماء إلى ساحة حرب غير معلنة.

رابعا: صراع الكبار والسيادة الرقمية العربية

أثار التمدد الكاسح لستارلينك حفيظة القوى العظمى، مما أطلق شرارة سباق تسلح فضائي جديد لكسر الاحتكار الأمريكي للسماء. الصين، التي ترى في ستارلينك تهديدا مباشرا لأمنها القومي، أطلقت مشروعها البديل “G60 Starlink” أو (كوكبة الألف قمر)، بهدف نشر 12 ألف قمر اصطناعي بحلول عام 2027، والذي يهدف إلى إنشاء إنترنت صيني موازٍ لا يخضع للسيطرة الغربية. وفي الوقت ذاته، كانت شركة “أمازون” قد أعلنت دخولها الحلبة بمشروع “كويبر” (Project Kuiper)، والمدعومة بترسانة مالية ضخمة تهدف إلى منافسة إيلون ماسك في عقر داره، مما يحوِّل المدار المنخفض للأرض إلى ساحة تصادم تجاري وجيوسياسي كبرى.

وعلى الصعيد العربي، تباينت المواقف بين الانفتاح الحذر والرفض السيادي؛ ففي حين كانت دول كاليمن وقطر والإمارات سبّاقة إلى تقنين الخدمة ودمجها في بنيتها التحتية، تبرز الحالة الجزائرية كنموذج للمقاربة الأمنية السيادية الصارمة، فالجزائر تضع شروطا معقدة لمنح التراخيص، ترتكز على ضرورة وجود “بوابات عبور أرضية” (Gateways) تخضع للرقابة المحلية، وضمان عدم استخدام البيانات لأغراض استخباراتية عابرة للحدود، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

خامسا: الوضع في الجزائر: السيادة مقابل التكنولوجيا

تبرز الجزائر كواحدة من أكثر الدول حزما في التعامل مع ظاهرة ستارلينك، إذ استبقت التمدد التقني ببناء ترسانة قانونية تضمن بقاء الفضاء الجوي تحت السيطرة الوطنية الكاملة. ووفقا للقانون 18-04، تفرض الدولة احتكارا مطلقا على “طيف الذبذبات الراديوية” باعتباره موردا سياديا نادرا، ولا يمكن لأي جهة أجنبية استغلاله داخل الإقليم الوطني من دون ترخيص صريح من سلطة الضبط (ARPCE). هذا الموقف هو السبب الرئيس خلف عدم منح تراخيص لستارلينك، إذ ترفض الجزائر مرور البيانات عبر بوابات دولية لا تخضع لرقابتها الأمنية.

وعلى الصعيد الأمني في الجزائر، يجري تصنيف أجهزة استقبال ستارلينك ضمن “العتاد الحساس”، مما يُخضع استيرادها وحيازتها لرقابة صارمة تماثل الرقابة على أجهزة الاتصالات العسكرية، لتجنُّب أي اختراق للسيادة الاتصالية. وبالإضافة للجانب الأمني، يبرز “تحدي التكلفة” كعائق اجتماعي؛ فعند مقارنة أسعار الخدمة العالمية مع القدرة الشرائية المحلية، نجد فجوة كبيرة تجعل من ستارلينك خدمة لا تتناسب مع إستراتيجية الدولة في توفير إنترنت بأسعار مدعومة.

وكبديل لهذه التبعية، تراهن الجزائر على البديل السيادي من خلال مؤسسة “اتصالات الجزائر الفضائية” وعبر ترسانتها من الأقمار الاصطناعية الوطنية التي أطلِقت بالتعاون مع الشريك الصيني. وبامتلاكها لسلسلة أقمار “ألسات” (AlSat)، نجحت الجزائر في تأمين نظام اتصالات فضائي مستقل يوفر الإنترنت وخدمات البيانات للمناطق النائية والحدودية عبر محطات أرضية وطنية في “بوشاوي” و”الأخضرية”. هذا الاستثمار الاستراتيجي يهدف بوضوح إلى قطع الطريق أمام أي “حاجة تقنية” قد تضطر الدولة للّجوء لخدمات أجنبية.

في النهاية، يظل السؤال قائماً: هل سيظل الفضاء “تراثا مشتركا للبشرية” كما تنص المعاهدات الدولية، أم سيتحول إلى ساحة لصراعات الكبار، حيث من يملك الأقمار يملك القرار؟ إن دخول منافسين جدد من الصينيين والأوروبيين، سيحدد ما إذا كنا نتجه نحو “سماء ديمقراطية” متعددة الأقطاب، أم نحو “إقطاعية فضائية” جديدة تقودها المصالح الكبرى العابرة للقارات.