ستة أسابيع لتأهيل لاعب النادي المصري عبد الرحيم دغموم

بعد نجاح العملية الجراحية بقطر

أعلن المركز الإعلامي للنادي المصري البورسعيدي، أن اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق الأول، سوف يخضع مباشرة لبرنامجه التأهيلي، الذي تبلغ مرحلته الأولى نحو ستة أسابيع، وتتم متابعة حالته أولا بأول من قبل الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

وأجرى الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، جراحة الرباط الصليبي والتي أجراها له الجراح الإسباني مانويل بابا كوستا أحد أشهر جراحي العظام المتخصصين في إجراء مثل تلك العمليات، وذلك بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة. وكان دغموم قد تعرض خلال مباراة نهائي كأس الرابطة التي جمعت بين المصري وسيراميكا كليوباترا قبل نحو شهر، ليقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، سفره إلى قطر لمناظرته بواسطة الجراح مانويل بابا كوستا، الذي أكد ضرورة إجراء الجراحة بأحد أشهر المراكز الطبية بالعاصمة الدوحة.