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رياضة
بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة

عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

ع. ع
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عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

وافق مجلس إدارة النادي المصري، على سفر عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق إلى ألمانيا، وذلك للخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بحسب ما أكدته صحف مصرية.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة عبد الرحيم دغموم، لاعب النادى المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، واللاعب يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد خروجه مصاباً من مواجهة سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وخسر النادي المصري نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب. ووعد مجلس إدارة النادي المصري، لاعبي الفريق، بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجاري، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري. ونجح النادي المصري في حسم المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام بالموسم الماضي، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

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