ستة أفلام جزائرية في مسابقة “كانيكس 2025”

تعرض على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية سبتمبر المقبل

سجلت السينما الجزائرية حضورًا مميزًا في المسابقة القارية للأفلام القصيرة التي أطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، في إطار تظاهرة “كانيكس 2025″، التي ستقام على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025)، المرتقب تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 في الجزائر العاصمة.

وتضم قائمة الأعمال السينمائية المختارة للتنافس على جوائز هذه المسابقة القارية، ستة أفلام جزائرية قصيرة من بين ثلاثين فيلمًا تمثل بلدانًا إفريقية مختلفة، ما يعكس ديناميكية الإبداع السينمائي في الجزائر ويؤكد حضورها المتصاعد في الفضاء الثقافي الإفريقي، وقد توزعت الأعمال الجزائرية المشاركة على ثلاث فئات، هي الفيلم الوثائقي، الروائي القصير وأفلام التحريك، حيث تأهل كل من فيلم “Tipasa” للمخرج أحمد برمضان، و”The Spark” للمخرج كريم تميمونت، و”The OldCity” للمخرج طاجين صلاح الدين سامي للمنافسة ضمن فئة الأفلام الوثائقية، كما تم اختيار فيلم “Unstoppable” للمخرج أحمد أحمد للمنافسة ضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة، فيما تمثلت المشاركة الجزائرية في فئة أفلام التحريك (الأنيميشن) بفيلمين هما “Olivia” للمخرج شوقي بوكاف، و”Harmonica” للمخرج محمد العربي بورورو.

ومن المنتظر، أن يتم عرض الإعلانات الترويجية للأفلام المشاركة ضمن مختلف الفئات، خلال جلسة مخصصة ستقام بتاريخ 7 سبتمبر 2025 بقصر المعارض “صافكس”، تليها مباشرة مراسم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز.

للتذكير، تستهدف المسابقة المخرجين السينمائيين الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، حيث يُسمح لكل مشارك بتقديم فيلم واحد فقط يمتلك جميع حقوقه، وقد تم تخصيص جائزة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي للعمل “الاستثنائي” في كل فئة، كما سيحظى الفائزون، إلى جانب الجوائز المالية، بفرصة لعرض أعمالهم أمام جمهور دولي خلال فعاليات المعرض الذي سيُقام من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 في الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى فرص للتواصل مع مستثمرين وشركاء محتملين في القطاع السينمائي.

للإشارة، تأتي هذه المشاركة في سياق دعم وزارة الثقافة والفنون للإنتاج السينمائي المحلي، وسعيها إلى تمكين المواهب الجزائرية من التواجد في التظاهرات الثقافية ذات البعد القاري، بما يعزز من مكانة الجزائر على الخارطة الثقافية الإفريقية.