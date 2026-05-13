“ستيلانتيس” تؤكد دور الجزائر المحوري لدى المجموعة العالمية

احتفلت ببلوغ 90 ألف مركبة في مصنع فيات بوهران:

أعلنت مجموعة “ستيلانتيس” العالمية لصناعة السيارات أن مصنعها لعلامة فيات بطفراوي في ولاية وهران تمكّن من إنتاج المركبة رقم 90 ألف منذ دخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2023، في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التصنيع المحلي للمركبات في الجزائر.

في هذا السياق، ذكرت “ستيلانتيس”، في منشور لها على حسابها الرسمي عبر منصة “لينكد إن”، أن هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة لفرعها في الجزائر، ويعكس قوة العمل الجماعي والنجاعة التشغيلية، إلى جانب الالتزام اليومي الذي تبديه مختلف الفرق العاملة داخل المصنع عبر كافة التخصصات والوظائف.

وأوضحت المجموعة أن بلوغ عتبة 90 ألف مركبة تزامن مع زيارة نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالموارد البشرية والتحول داخل المجمع، غزافييه شيرو، حيث شكلت الزيارة فرصة لعقد لقاءات مباشرة مع العمال وإطارات المؤسسة، إلى جانب تثمين الجهود المبذولة داخل المصنع.

كما أكد المسؤول ذاته، وفق المنشور ذاته، الأهمية الإستراتيجية لـ”ستيلانتيس” الجزائر ضمن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشددا على تنامي دور الجزائر في مخططات التطوير طويلة المدى للمجمع العالمي.

وأضافت المجموعة أن مصنع وهران لا يمثل مجرد موقع صناعي، بل يجسد الكفاءات الجزائرية والطاقة الجماعية للعاملات والعمال الذين يساهمون في رسم مستقبل صناعة السيارات والتنقل في الجزائر، مهنئة جميع الفرق التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة فيات الجزائر، راوي باجي، أن زيارة المسؤول العالمي المكلف بالموارد البشرية لدى مجموعة ستيلانتيس إلى مصنع وهران، شكلت فرصة لتكريم جميع الفرق التي ساهمت في التقدم الصناعي الذي حققته المؤسسة بالجزائر.

وأوضح باجي، في منشور له عبر المنصة ذاتها، أن مسؤول الموارد البشرية بالمجموعة، ذاته شدد خلال الزيارة على الدور المحوري الذي باتت تلعبه الجزائر ضمن مخططات مجموعة ستيلانتيس الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، معترفا بالأهمية المتزايدة للجزائر ضمن رؤية المجمع ونموه على المدى الطويل.

وأشار المتحدث إلى أن أكثر ما ميز الزيارة هو روح الالتزام اليومي والكفاءة والعمل الجماعي الذي أبانت عنه الفرق العاملة داخل المصنع، مؤكدا أن مصنع وهران لم يعد مجرد وحدة لإنتاج السيارات، بل أصبح “مشروعا بشريا وصناعيا مشتركا” تقوده كفاءات جزائرية تساهم في تشكيل مستقبل الصناعة الميكانيكية في البلاد.

كما أبرز باجي أن المصنع تمكن، بعد نحو عامين فقط من دخوله حيز النشاط، من بلوغ إنتاج 90 ألف مركبة، معتبرا أن هذا الإنجاز يعكس ليس فقط النجاعة التشغيلية والعمل الجماعي، وإنما أيضا الالتزام الجماعي لكل العمال والشركاء الذين ساهموا في هذا المسار الصناعي.

وأظهرت الصور التي رافقت المنشور سيارة “غراندي باندا” وهي تتوسط عددا من مسؤولي ستيلانتيس بمصنع وهران، ما فهم على المنصات الاجتماعية على أنها إشارة لقرب بداية تسويق هذا المولود الجديد للعلامة الايطالية.