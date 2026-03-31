ستّة استبدالات جزائرية أمام الأوروغواي

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني في ودّية الأوروغواي.

وجلب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش 6 لاعبين لم يُشاركوا أساسيين ضد غواتيمالا مساء الجمعة الماضية، وهم: حارس المرمى لوكا زيدان، والمدافعَين رفيق بلغالي وعيسى ماندي، ومتوسّطي الميدان هشام بوداوي وفارس شعيبي وإبراهيم مازة. تعويضا لِحامي العرين ملفين ماستيل، والمدافع أشرف عبادة، ومتوسّطَي الميدان رامز زروقي وياسين تيتراوي، والجناح رياض محرز، والمهاجم محمد الأمين عمورة.

ومنح بيتكوفيتش شارة القائد للاعب المخضرم وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بـ 116 مباراة (بِاحتساب لقاء الأوروغواي)، عيسى ماندي.

ولا يوجد أي لاعب استغنى عنه بيتكوفيتش، ذلك أن الذين لم يُشاركوا أساسيين ضد الأوروغواي موجودون في دكة البدلاء، وعددهم 15 لاعبا.