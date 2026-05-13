“سربور” تتابع مشاريع التحول الطاقي والرقمي بالموانئ الجزائرية

عقد مجمع الخدمات المينائية سربور، اليوم الأربعاء، اجتماع عمل استراتيجياً جمعه بالمؤسسات المينائية لكل من الجزائر ووهران وسكيكدة وعنابة وبجاية، خُصص لدراسة ومتابعة مشاريع التحول الطاقي والرقمي للنشاط المينائي الوطني، في إطار تجسيد توجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى عصرنة القطاع المينائي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تنفيذ ورقة الطريق التي تم اعتمادها خلال اليوم الدراسي حول إزالة الكربون من النقل البحري والموانئ، المنعقد بتاريخ 9 فيفري الماضي، والهادف إلى تطوير منظومة مينائية أكثر استدامة واحتراماً للمعايير البيئية الدولية.

وشهد الاجتماع تقديم مشروع ابتكاري يتمثل في حل تقني جزائري مخصص لـ“كهربة الأرصفة”، عرضه مركز البحث في البيئة، بهدف دعم مسار إزالة الكربون والحد من الانبعاثات الملوثة بالموانئ الوطنية.

وأكد مجمع “سربور” من خلال هذا اللقاء التزامه بمواصلة تعزيز التحول الرقمي والطاقي للموانئ الجزائرية، مع توظيف الابتكار الوطني لدعم تنافسية اقتصادية مستدامة تتماشى مع المعايير البيئية الدولية.