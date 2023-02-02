سرقة التراث مستمرة.. حملة ترهيب تطال جزائريين نظموا معرضا بمونريال

اشتكى جزائريون مقيمون بكندا من تعرضهم لحملة ترهيب يقودها مغاربة، وذلك بعد تنظيمهم معرضا للتراث بمدينة مونريال.

وشغلت قضية الترهيب التي طالت مجموعة من الشابات والشبان على إثر تنظيمهم معرضا للتراث الجزائري أفراد الجالية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مغتربون إن منظمات مغربية وجماعات منظمة ونافذة في كندا تهجموا على منظمي الاحتفالية الثقافية الجزائرية.

وتضمن المعرض أطباقا جزائرية وعروض أزياء تقليدية.

وبحسب الكاتبة والصحفية نصيرة بلولة المقيمة بمونريال فقد كان كل شيء جزائريا خالصا لكن تهجم مغاربة واتهموا المنظمين بالاعتداء على التراث المغربي وخرق ملكيته.

واشتكى المنظمون من تعرضهم لمختلف أشكال التهديد، على غرار تشويه السمعة على شبكات التواصل وفي الإعلام الكندي.

وأضافوا بأن المتهجمين أعطوهم مهلة للظهور عبر وسائل الإعلام من أجل الاعتذار للمغرب، وإلا قاموا برفع دعاوى ضدهم في المحاكم بتهمة سرقة التراث.

وشهدت شبكات التواصل معركة كلامية بين جزائريين ومغاربة بشأن التراث الذي يتعرض للسرقة باستمرار.

ونشر مقيمون بكندا عدة تغريدات تتضمن أزياء وأطباق جزائرية، مؤكدين من خلالها على تمسكهم بالدفاع عن الهوية الثقافية.

وكانت الجالية الجزائرية بكندا على موعد يوم 14 جانفي 2023 مع أول تظاهرة من نوعها للتعرف عن قرب بفن الطبخ الجزائري بمشاركة 20 “شيف” ومهتم بالمجال.

وتم عرض مختلف الأطباق الجزائرية التي تعدت شهرتها العالمية.

المطبخ الجزائري الأول عربيا وإفريقيا

احتلت الجزائر، مؤخرا، المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مسابقة أحسن طبخ لسنة 2022 المنظمة من قبل موقع Taste Atlas.

وتعتبر هذه أفضل مرتبة يحصل عليها مطبخ إفريقي وعربي حسب هذا الموقع المتخصص في فنون الطبخ العالمية.

وبالنسبة للترتيب العربي، جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، لتليها بعدها، سوريا، لبنان، فلسطين، تونس، مصر، إثيوبيا، العربية السعودية، المغرب.

أما إفريقيا، فقد احتلت الجزائر أيضا المرتبة الأولى، لتأتي بعدها إفريقيا الجنوبية، تونس، مصر، إثيوبيا، نيجيريا، المغرب.

وجاءت دقلة نور، الرشتة، الشخشوخة، مقروط اللوز، وطاجين الزيتون، في مقدّمة الأطباق الجزائرية الأكثر شعبية على “Taste Atlas”.

وحصلت أطباق الجزائر الـ28 المعروضة لتقييم الزوّار في الموقع، على تقييم بـ 4.07 نقاط، من مجموع 5 نقاط.