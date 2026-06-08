سعداوي يتابع سير امتحان البكالوريا في يومه الثاني

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الاثنين، ندوة مرئية مع مديري التربية، خُصصت لمتابعة سير امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، والوقوف على مدى جاهزية مراكز الإجراء في اليوم الثاني من الامتحان.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية توفير الظروف الملائمة لجميع المترشحين، مع إيلاء عناية خاصة بالمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان توزيع المواضيع المكيفة بما يتناسب مع طبيعة كل حالة، بما في ذلك توفير المواضيع المحررة بطريقة “برايل” لفائدة المترشحين من ذوي الإعاقة البصرية، بما يضمن لهم اجتياز الامتحان في أحسن الظروف.

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع رؤساء مراكز الإجراء، واتخاذ كافة التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق المحكم للإجراء الجديد المتعلق بفتح المراكز في وقت مبكر، ابتداءً من الساعة السابعة والربع صباحًا (07:15) في الفترة الصباحية، ومن الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة (13:45) في الفترة المسائية، بما يسمح باستقبال المترشحين في ظروف تنظيمية جيدة.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير التأكيد على التطبيق الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع إدخال الهواتف النقالة وجميع وسائل الاتصال إلى مراكز الامتحان، سواء من طرف المترشحين أو الموظفين المسخرين، داعيًا إلى تعزيز الانضباط واليقظة لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني.

وتندرج هذه التوجيهات في إطار الحرص على ضمان تنظيم محكم لامتحان شهادة البكالوريا، وتوفير أفضل الظروف التربوية والتنظيمية للمترشحين عبر مختلف مراكز الإجراء.