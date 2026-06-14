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الجزائر
في تهنئته لهنّ بعد صدور نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

سعداوي يحثّ “المتفوّقات” على تمثيل الجزائر في المحافل العلمية الدولية

الشروق أونلاين
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سعداوي يحثّ “المتفوّقات” على تمثيل الجزائر في المحافل العلمية الدولية
ح.م
وزير التربية الوطنية

حثّ وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، متفوّقات امتحان شهادة التعليم المتوسط، على الانخراط في مختلف المنافسات التي تنظمها الوزارة. لتمثيل الجزائر في المحافل العلمية الدولية.

وأجرى الوزير سعداوي صباح اليوم، اتصالات هاتفية مع المترشحات المتحصلات على المراتب الثلاث الأولى وطنيا. ليقدّم لهنّ “تهانيه على النتائج المتميزة التي حقّقنها”.

ويتعلق الأمر بكل من التلميذة قية إخلاص، الأولى وطنيا، بمعدل 19.80. ومزردي رنا، الثانية وطنيا، بمعدل 19.65. وبوبيدي بسملة، في المركز الثالث، بمعدل 19.60.

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وعبّر الوزير بالمناسبة، عن “اعتزازه بما حققته المتفوقات من نتائج مشرّفة. مؤكدا أن هذا التميز ثمرةٌ للجد والاجتهاد، وللظروف الجيدة التي وفّرتها الأسرة والمدرسة”.

كما وجّه الوزير “تحياته وتهانيه إلى أولياء التلميذات وأسرهن، مثمّنا دورهم في مرافقة بناتهم ورعايتهن ودعمهن. إلى غاية تحقيق هذا التفوق المتميز، ومتمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق”.

متفوّقات امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2026

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