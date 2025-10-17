سعيد بن رحمة ينجو من السجن ويُغرم ماليًا

اعترف بامتلاك كلاب خطيرة وخارجة عن السيطرة

اعترف الدولي الجزائري الذي يلعب حاليا في نادي نيوم السعودي، سعيد بن رحمة، أنه يمتلك كلاب خطيرة وخارجة عن السيطرة، وهذا خلال مثوله، الخميس، أمام محكمة ويلزدن، عبر تقنية الفيديو من داخل سيارة في السعودية، حسب ما تناقلته الصحافة البريطانية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ميرور”، لم يتهرب المهاجم السابق لنادي واست هام الأنجليزي من مسوؤليته واعترف بالتهم التي وجهت له بامتلاكه كلاب تسببت في أذى جسدي على رجل، وقد فُرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها 12،000 جنيه إسترليني، إضافة إلى تعويضات وتكاليف أخرى لينجو من عقوبة كان من الممكن أن تصل إلى سجنه.

وتعود هذه الواقعة إلى شهر جويلية 2023، عندما هاجم كلبان يملكهما سعيد بن رحمة أحدهما من فصيلة “اكس أل بولي” ( XL Bully ) المحظورة منذ ديسمبر 2023 بموجب قانون الكلاب الخطيرة في بريطانيا، والآخر من فصيلة أمريكان بولدوج، رجلاً يُدعى لوك ريهبِن وكلبه من نوع جولدن رتريفر، في حادث وقع عند منزل اللاعب الجزائري في لندن.

وخلال الحادثة، أصيب الرجل بجروح سطحية في ذراعيه وساقيه أثناء محاولته التصدي للكلبين، فيما احتاج كلبه إلى رعاية بيطرية عاجلة.

وقال بن رحمة للمحكمة بأن الكلاب كانت قد خرجت من البيت من بوابة جانبية تُركت مفتوحة عن طريق الخطأ من قبل أحد العمال لديه.

وقد وصف القاضي مات جابيت الحادثة بأنها كانت مؤلمة للغاية للضحية، وقرر تغريم بن رحمة بمبلغ 5،000 جنيه إسترليني عن كل هجوم، بالإضافة إلى مبلغ 2،500 جنيه كتعويض للسيد ريهبِن، وكذا 495 جنيهًا لتغطية تكاليف الإيواء المؤقت للكلاب.

يذكر أن بن رحمة كان قد حط الرحال بالعاصمة الأنجليزية لندن عام 2018 عندما انتقل من نادي نيس الفرنسي إلى صفوف برينتفورد الذي تألق معه في “الشامبيون شيب”، قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف وست هام عام 2020.

وخلال مشواره مع تشكيلة “الهامرز”، خاض سعيد بن رحمة 155 مباراة وسجل 24 هدفًا، وأسهم مع الفريق اللندني في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب ديفيد مويس.

في 2023، انتقل بن رحمة إلى أولمبيك ليون الفرنسي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري السعودي في جانفي الماضي، حيث انضم إلى نادي نيوم الذي قاده إلى الصعود لدوري روشن.

وكان سعيد بن رحمة كثيرًا ما يشارك متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لكلبيه “غوست” و”كالي” أثناء إقامته في شرق لندن.