سعيود يدافع عن توزيع مقاعد البرلمان ويردّ على المشككين!

قال إن إعداد المشروع جاء وفق معطيات الديوان الوطني للإحصاء:

تقسيم جديد للمقاعد في البلديات والولايات… ومرسوم خاص بالجالية

فوج عمل لإعادة النظر في تعويضات المنتخبين المحليين قريبًا

ترسيم ترشح السيناتور بوطبيق لانتخابات رئاسة البرلمان الافريقي

دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود عن مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، عقب الجدل الذي أثير بشأن التوزيع، مؤكدا أنه أعد بالاعتماد على معطيات رسمية للديوان الوطني للإحصاء، خاصة نتائج إحصاء 2022، والتي نوقشت بدقة وعلى أعلى مستوى، ولا يمكن التشكيك في مصداقيتها.

وأوضح سعيود، الإثنين، امام النواب أن التعديلات تعكس التحولات الديموغرافية بهدف تحقيق عدالة التمثيل، مستشهدا بولاية أدرار التي كانت تعاني من تمثيل متمركز، قبل أن يسمح التقسيم الجديد بتوسيع التمثيل ليشمل مناطق مثل برج باجي مختار وتيميمون، بما يكرس مبدأ الإنصاف ويضمن حضور مختلف مناطق الوطن داخل البرلمان.

بالمقابل، استغل سعيود جلسة المصادقة على القانون ليكشف أمام النواب عن تنصيب فوج عمل مختص لدراسة نظام التعويضات الخاص بالمنتخبين المحللين، كاشفا في الصدد ذاته عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحسين عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولايية بما يتماشى مع التغيير السكاني والتقسيم الإداري الجديد.

واوضح سعيود في رده على انشغالات ممثلي الشعب أن مسألة تعويضات المنتخبين المحليين تحكمها حاليا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-13، الذي يحدد شروط الانتداب والتعويضات، خاصة بالنسبة للمنتخبين الدائمين في المجالس الشعبية البلدية والولائية، سيتم مراجعته، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية مطروحة بجدية على مستوى السلطات العمومية، حيث تم تنصيب فوج عمل مختص لدراسة نظام التعويضات وإعادة النظر في الآليات المعمول بها، بهدف إيجاد صيغ أكثر إنصافا وتكيفا مع واقع المنتخبين المحليين، مضيفا أن هذا الملف قيد المعالجة، ومن المنتظر أن تفضي أشغال هذا الفوج إلى مقترحات عملية يتم تجسيدها مستقبلا، بما يضمن تحسين وضعية المنتخبين المحليين وتفادي الاختلالات المسجلة حاليا.

وبخصوص ملف اعادة توزيع المقاعد بالبرلمان محور النقاش، كشف الوزير امام النواب أن مسار الإصلاح لا يقتصر على البرلمان، بل يشمل أيضا المجالس المحلية، حيث يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحيين عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بما يتماشى مع التغيرات السكانية والتقسيم الإداري الجديد، على أن يكون هذا المشروع جاهزا في القريب العاجل، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وتوازنا على المستوى المحلي.

وفي نفس السياق، كشف الوزير امام النواب انه سيتم بموجب مرسوم تنفيذي يُعد بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ومختلف القطاعات المعنية، اعادة النظر في توزيع مقاعد الجالية بما يضمن تمثيلا أكثر عدلا وشمولا، خاصة للجالية في بعض المناطق التي كانت تعاني من ضعف أو غياب التمثيل، على غرار بعض الدول الإفريقية.

وأضاف في هذا الاطار ان تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج يعد من بين المحاور الأساسية في هذا المشروع، حيث يعكس إرادة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في توطيد علاقة الدولة بمواطنيها المقيمين بالخارج باعتبارهم شركاء فعليين في بناء الوطن.

بالمقابل، جدد الوزير التأكيد على أن قانوني البلدية والولاية يخضعان حاليا للمراجعة، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجماعات المحلية، على أن يتم الانتهاء منهما وعرضهما في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تتحملان نفس المسؤولية تجاه المواطنين.

هذا، وعرفت الجلسة ترسيم ترشح عضو مجلس الأمة فاتح بوطبيق، ممثلا للجزائر في انتخابات البرلمان الإفريقي، ويأتي هذا الترشح، حسب إبراهيم بوغالي، في وقت تراهن فيه الجزائر على الظفر بهذا المنصب القاري، في تنافس مع مرشحين من مصر وليبيا.