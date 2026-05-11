سعيود يستعرض مع نظيره الصومالي علاقات التعاون بين الجزائر ومقديشو

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الإثنين 11 ماي، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، علي يوسف علي حوش، والوفد المرافق له.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور المدير العام للأمن الوطني وسفيرَي البلدين، فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس إرادة البلدين في توطيد الشراكة وتكثيف التنسيق والتشاور.