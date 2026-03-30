سعيود يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، 30 مارس، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، أوضح سعيود أن نص القانون يهدف إلى “ترسيخ المبادئ الديمقراطية ويضع الأسس القانونية والتنظيمية المتينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام حرية اختيار المواطن، كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العملية الانتخابية وترسيخ الثقة الشعبية”.

وأفاد ان المشروع يشمل “إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يكفل استقلاليتها وكفاءة أدائها مع الحفاظ على صلاحيتها الجوهرية وتكريسها وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل”.

كما لفت في ذات السياق إلى أن مجموع التعديلات المدرجة ضمن هذا المشروع “لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي ساري المفعول، بل هي تعزيز لمكتسباته وتطوير آلياته بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازنا ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن ودعما لدولة القانون.

وأشار سعيود إلى أن مشروع هذا القانون “تضمن 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد”.