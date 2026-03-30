إدارة الموقع
الجزائر
أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

سعيود يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

الشروق أونلاين
  • 68
  • 0
المجلس الشعبي الوطني (شبكات)
سعيد سعيود يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أما النواب، 30 مارس 2026.

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، 30 مارس، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، أوضح سعيود أن نص القانون يهدف إلى “ترسيخ المبادئ الديمقراطية ويضع الأسس القانونية والتنظيمية المتينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام حرية اختيار المواطن، كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العملية الانتخابية وترسيخ الثقة الشعبية”.

إلغاء شرط العهدة الكاملة لمترشحي التجديد بمجلس الأمة!

وأفاد ان المشروع يشمل “إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يكفل استقلاليتها وكفاءة أدائها مع الحفاظ على صلاحيتها الجوهرية وتكريسها وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل”.

كما لفت في ذات السياق إلى أن مجموع التعديلات المدرجة ضمن هذا المشروع “لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي ساري المفعول، بل هي تعزيز لمكتسباته وتطوير آلياته بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازنا ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن ودعما لدولة القانون.

وأشار سعيود إلى أن مشروع هذا القانون “تضمن 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد”.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يهنئ جامعتي باب الزوار وبلعباس

الرئيس تبون يهنئ جامعتي باب الزوار وبلعباس

بحضور الرئيس تبون وفي موكب مهيب.. اليامين زروال يُوارى الثرى

بحضور الرئيس تبون وفي موكب مهيب.. اليامين زروال يُوارى الثرى

ربيع استثنائي يتحوّل إلى “ترند” في الجزائر

ربيع استثنائي يتحوّل إلى “ترند” في الجزائر

الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال في ذمة الله

الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال في ذمة الله

التأخير ممنوع.. 30 يوما لإيصال الكتب إلى المتوسطات والثانويات

التأخير ممنوع.. 30 يوما لإيصال الكتب إلى المتوسطات والثانويات

الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد