سعيود يكشف ملامح ميزانية 2026 وإصلاحات شاملة للقطاع

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن إدراج مشاريع لإعادة تأهيل عدد كبير من محطات النقل البري وفق المعايير التقنية الضرورية، بعد تسجيل عدة اختلالات، مؤكّدًا تنفيذ مشاريع ميدانية تهدف إلى التخفيف من حدة الاختناق المروري عبر المدن الكبرى، خاصة العاصمة، من خلال تطوير شبكة النقل العمومي وتشجيع المواطنين على استعمالها.

وجاء ذلك خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي ترأسها نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وخصصت لعرض وشرح بنود الميزانية المرتبطة بقطاعات الداخلية والنقل والتنمية المحلية.

وأوضح سعيود أن الوزارة تعمل على معالجة النقائص المسجلة في النقل البري والحضري، خصوصًا ما يتعلق بخطوط الربط نحو الأحياء الجديدة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد 10 آلاف حافلة سيساهم في تجديد الحظيرة الوطنية وتعزيز قدراتها، مع تدعيم خطوط النقل وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين.

وأضاف الوزير أن قطاع النقل يشهد إصلاحات عميقة تشمل المنظومتين الجوية والبحرية بهدف القضاء على مظاهر سوء التسيير التي كانت تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة، موضحًا أن النتائج الإيجابية بدأت تظهر من خلال تحسن وتيرة عمل الموانئ على مدار الساعة، وتقليص غرامات تأخير البواخر، واسترجاع بواخر نقل البضائع المحجوزة، فضلاً عن رقمنة خدمات الخطوط الجوية الجزائرية.

وفيما يتعلق بقطاع الأمن والحماية المدنية، وجّه سعيود تحية تقدير للأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، مثمنًا جهود الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرات البشرية والعملياتية لهذه الأسلاك لمواكبة التحديات الأمنية، إلى جانب دعم المقاربة الردعية لمكافحة العنف المجتمعي، في إطار عمل تشاركي يرسخ القيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري.

أما بخصوص التنمية المحلية، شدد الوزير على ضرورة مرافقة الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية بإتقان في الإنجاز واحترام المعايير لضمان استدامتها، مع إمكانية تكييف البرامج وفق خصوصيات واحتياجات كل منطقة. كما أبرز أهمية الضريبة على السكن في دعم التأهيل الحضري وترميم المباني القديمة، باعتبارها مصدرًا أساسيًا لتمويل الجماعات المحلية.