سعيود ينتفض ضد مدربه ويفند الاتهامات

انتفض اللاعب الدولي الجزائري والمتألق في صفوف نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، ضد تصريحات مدربه إيجور جوفيتشفتش، الذي اتهمه بعدم الرغبة في لعب لقاء الفيحاء السابق، لحساب الجولة الـ22 من دوري ”روشين” للمحترفين.

وكان إيجور جوفيتشفتش قد رفض التعليق على معاقبة سعيود، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارة نادي الرائد، ستتخذ القرار المناسب بشأن مستقبل اللاعب سعيود مع الفريق.

ورد لاعب شباب بلوزداد السابق أمير سعيود على ادعاءات مدربه، بعدا قام بنشر توضيح عبر ستوري على حسابه بـ«الانستغرام” أول أمس الخميس، الذي قال من خلاله سعيود: ”الرغبة في اللعب مع فريقي دائما ما كانت موجودة وظاهرة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن أمير سعيود، من أبرز لاعبي نادي الرائد هذا الموسم حيث يعد ثالث أحسن هداف في الفريق برصيد 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، كما يملك اللاعب ثالث أعلى معدل تنقيط في النادي السعودي هذا الموسم بـ7.10. طارق. ب