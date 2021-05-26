-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

سفارة الولايات المتحدة: الأمير عبد القادر من عظماء التاريخ الحديث

الشروق أونلاين
  • 437
  • 1
سفارة الولايات المتحدة: الأمير عبد القادر من عظماء التاريخ الحديث

توقفت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر عند ذكرى رحيل الأمير عبد القادر، ونقلت ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز سنة 1883 عنه قائلة أنه “يستحق أن يُصنف من بين أفضل الرجال العظماء القلائل في هذا القرن”.

ونشرت السفارة، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “في ذكرى رحيله نتذكر البطل الجزائري الكبير الأمير عبد القادر الذي نال إعجاب الأمريكيين كثيرا.

وقالت أنه في عام 1883، كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمير عبد القادر، قائلة إنه “يستحق أن يُصنف من بين أفضل الرجال العظماء القلائل في هذا القرن”.

وعادت السفارة في منشورها لعام 1846، حين قرر المواطنون في ولاية “أيوا” تسمية مدينتهم الجديدة الكايدر تكريما له، بعد أن قرؤوا عن مقاومته الشجاعة للغزو الفرنسي وعن أخلاقه في السلم والحرب. 

وأشارت السفارة إلى أنها ستتابع الشهر المقبل احتفالات مدينة الكايدر بعيدها الـ 175.

مقالات ذات صلة
” Band OPPO ” سوار ذكي للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في الجزائر

” Band OPPO ” سوار ذكي للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في الجزائر

سفير الكيان الصهيوني بالرباط يصفع سعد الدين العثماني!

سفير الكيان الصهيوني بالرباط يصفع سعد الدين العثماني!

سيارات مفقودة.. تأشيرات لغرباء وامتيازات لأبناء نافذين

سيارات مفقودة.. تأشيرات لغرباء وامتيازات لأبناء نافذين

كشاش ومرسلي ولعلامة وبن محمد ينافسون على لقب أفضل ممثل عربي

كشاش ومرسلي ولعلامة وبن محمد ينافسون على لقب أفضل ممثل عربي

إزالة التمثال البرونزي للمناضل موريس أودان

إزالة التمثال البرونزي للمناضل موريس أودان

عاشور العاشر وأوقروت وهيليوبوليس

عاشور العاشر وأوقروت وهيليوبوليس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • سبعي يار

    كان انسان انسانيا ذو مبادء ثقيلة كالامانة لمن يعرف قيمتها فيحفظها امينا

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد