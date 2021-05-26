سفارة الولايات المتحدة: الأمير عبد القادر من عظماء التاريخ الحديث

توقفت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر عند ذكرى رحيل الأمير عبد القادر، ونقلت ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز سنة 1883 عنه قائلة أنه “يستحق أن يُصنف من بين أفضل الرجال العظماء القلائل في هذا القرن”.

ونشرت السفارة، الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “في ذكرى رحيله نتذكر البطل الجزائري الكبير الأمير عبد القادر الذي نال إعجاب الأمريكيين كثيرا.

وقالت أنه في عام 1883، كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمير عبد القادر، قائلة إنه “يستحق أن يُصنف من بين أفضل الرجال العظماء القلائل في هذا القرن”.

وعادت السفارة في منشورها لعام 1846، حين قرر المواطنون في ولاية “أيوا” تسمية مدينتهم الجديدة الكايدر تكريما له، بعد أن قرؤوا عن مقاومته الشجاعة للغزو الفرنسي وعن أخلاقه في السلم والحرب.

وأشارت السفارة إلى أنها ستتابع الشهر المقبل احتفالات مدينة الكايدر بعيدها الـ 175.