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الجزائر

سفير الإمارات: علاقاتنا متميزة مع الجزائر

الشروق
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سفير الإمارات: علاقاتنا متميزة مع الجزائر
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يوسف سيف خميس سباع آل علي

قال سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، إن علاقات البلدين متميزة وراسخة، مؤكدا أن أبو ظبي تتطلع لتعزيز التعاون أكثر في كافة المجالات.

وأوضح سفير الإمارات بالجزائر، في كلمة له خلال احتفالية اليوبيل الذهبي بعد مرور 50 عاما على قيام اتحاد الإمارات السبع، بدار الأوبيرا بالعاصمة، أن علاقات بلاده مع الجزائر امتدت عبر التاريخ وتجمعهما روابط قوية، موضحا أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في الجزائر وفي كافة المجالات.

وتحدث السفير عن زيارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وزير المالية، إلى دولة الإمارات مؤخرا ومشاركته في احتفالية الجزائر في معرض إكسبو دبي 2020، وشدد على “أننا سنعمل على تطوير العلاقات بما يتناسب مع تطلعات قيادتي البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين”.

ح. ح

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