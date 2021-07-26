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العالم

سفير البوليساريو بالاتحاد الأوروبي يعلن تجسس المغرب على هاتفه باستعمال بيغاسوس

الشروق أونلاين
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سفير البوليساريو بالاتحاد الأوروبي يعلن تجسس المغرب على هاتفه باستعمال بيغاسوس

أعلن سفير الجمهورية الصحراوية بالإتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير، عن اختراق المخابرات المغربية لهاتفه عن طريق برنامج التجسس ” بيغاسوس”.

وأفاد بيان للسفير  “لقد تأكد أن هاتفي تم اختراقه من قبل المخابرات المغربية عن طريق برنامج التجسس “بيغاسوس”، هذ الاختراق بهدف التجسس على عملي ومراقبة انشطتي النضالية بصفتي مسؤولا عن الدبلوماسية الصحراوية في أوروبا والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف ” هذه القضية بحجمها وتبعاتها الخطيرة واللامحدودة، يجب أن تلفت انتباه العالم إلى ما دأب الصحراويون دائما على التنديد به ألا وهو الطبيعة القمعية للنظام المغربي، والذي يعتبر نفسه فوق القوانين والأعراف الدولية، فالعمل خارج القانون يوجد في الحمض النووي للنظام المغربي منذ الأزل”.

وتايع ” لا يسع جبهة البوليساريو، في هذا الصدد إلا أن تستنكر موقف بعض البلدان والمؤسسات، ولا سيما فرنسا واسبانيا والإتحاد الأوروبي، التي تستمر في دعم سياسة المغرب الهادفة إلى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية، وتهديد جيرانه، وتهديد استقرار المغرب العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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