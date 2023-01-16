“سفير اللغة العربية” بالإتحاد الأوروبي يزور الجزائر

يشرع الناطق الرسمي للإتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الإثنين، في زيارة إلى الجزائر.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” قال لويس ميغيل بوينو: “سأسافر غدا إلى الجزائر. صراحة، أتطلع إلى معرفة المزيد عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وتقاليده الجميلة”.

ودعا ميغيل بوينو متابيعه إلى ترقب المزيد حول الرحلة عبر حساباته على تويتر وانستغرام.

واختتم المسؤول الأوروبي تغريدته قائلا باللغة العامية: “راني جاي نزركوم”.

وفي جانفي 2021،عين الإتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو متحدثا جديدا باسمه لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون بذلك أول شخص يتولى منصب مسؤول إعلام إقليمي ليعمل كمتحدث رسمي باللغة العربية.