-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مسؤول أوروبي يتحدث عن “منزل قريش” في كتالونيا!

محمد عبد المؤمن
  • 524
  • 0
مسؤول أوروبي يتحدث عن “منزل قريش” في كتالونيا!
أرشيف
قرية "منزل قريش" الكتالونية

بلدة Massalcoreig الإسبانية في إقليم كتالونيا، تشتقّ اسمها من اللغة العربية، حسب ما ذكره المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المسؤول الأوروبي لويس ميغال بوينو قال في تغريدة على تويتر إن كلمة coreig في تسمية البلدة الكتلانية، مشتقّة من اسم القبيلة العربية “قريش”.

وتساءل بوينو في تغريدته قائلا:”أليست هي (قريش) قبيلة النبي محمد؟”. قبل أن يضيف:”مناطقنا أقرب مما تعتقد”.

وتقع هذه البلدة بالفعل في مقاطعة لايدا شمالي إسبانيا. ويعيش فيها نحو 600 نسمة، وتقول سلطتها المحلية إن أصل تسميتها هو “منزل قريش”.

مقالات ذات صلة
ضجة في فرنسا بشأن سائق جزائري قام بتشغيل القرآن في حافلة عمومية

ضجة في فرنسا بشأن سائق جزائري قام بتشغيل القرآن في حافلة عمومية

الصحة العالمية: تراجع مفعول المضادات الحيوية بسبب الإفراط في استعمالها

الصحة العالمية: تراجع مفعول المضادات الحيوية بسبب الإفراط في استعمالها

المدخّنون مرشّحون للإصابة بمرض الالتهاب المزمن للقصبات الهوائية

المدخّنون مرشّحون للإصابة بمرض الالتهاب المزمن للقصبات الهوائية

أبواب تلمسان.. حصن عاصمة الزيانيين المتين

أبواب تلمسان.. حصن عاصمة الزيانيين المتين

جدل بشأن اعتناق الفنان الأمريكي مورغان فريمان الإسلام في قطر

جدل بشأن اعتناق الفنان الأمريكي مورغان فريمان الإسلام في قطر

إنريكو ماسياس يتحدث عن وحدته وإفلاسه وحنينه إلى الجزائر

إنريكو ماسياس يتحدث عن وحدته وإفلاسه وحنينه إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد