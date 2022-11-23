مسؤول أوروبي يتحدث عن “منزل قريش” في كتالونيا!

بلدة Massalcoreig الإسبانية في إقليم كتالونيا، تشتقّ اسمها من اللغة العربية، حسب ما ذكره المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المسؤول الأوروبي لويس ميغال بوينو قال في تغريدة على تويتر إن كلمة coreig في تسمية البلدة الكتلانية، مشتقّة من اسم القبيلة العربية “قريش”.

وتساءل بوينو في تغريدته قائلا:”أليست هي (قريش) قبيلة النبي محمد؟”. قبل أن يضيف:”مناطقنا أقرب مما تعتقد”.

وتقع هذه البلدة بالفعل في مقاطعة لايدا شمالي إسبانيا. ويعيش فيها نحو 600 نسمة، وتقول سلطتها المحلية إن أصل تسميتها هو “منزل قريش”.