سفير جزائري سابق: لهذه الأسباب “سقط” اتفاق غارا جبيلات بين الجزائر والمغرب

اعتبر سفير جزائري سابق أنّ الاتفاق الذي وقعته الجزائر مع المغرب لاستغلال منجم الحديد غارا جبيلات في تندوف عام 1972، قد سقط لأسباب قانونية وسياسية.

جاء ذلك ردّا على ما تداولته وسائل إعلام مغربية، من مزاعم حول “خرق” الطرف الجزائري للاتفاق الموقّع مع الرباط، بعد الإعلان عن المضيّ قدمًا في بعث المشروع الواعد.

وأوضح السفير الجزائري في حديثه لموقع الشروق أون لاين حول القضية:”تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 15 جوان 1972 بالرباط، وهي ملحقة بالاتفاقية المتعلقة برسم الحدود بين البلدين. وقد صادقت عليها الجزائر في 17 ماي 1972″.

قبل أن يضيف:”لقد استغرق الأمر 20 سنة كاملة، قبل أن يصدر المغرب تصديقه على الاتفاق بتاريخ 22 جوان 1992″.

وتابع المصدر يقول:”على عكس الجزائر، لم يسلّم المغرب تصديقه على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصداقية المواثيق التي يوقّعها هذا البلد”.

“كما أن المغرب قرر قطع علاقاته مع الجزائر من جانب واحد في العام 1976، في حين كان توقيع اتفاق 1972 يهدف إلى إرساء أسس سلام دائم بين البلدين”، يذكر السفير السابق.

وفي ختام حديثه، أكد السفير الجزائري السابق أن الفقرة الـ4 من ديباجة الاتفاقية الموقّعة مع المغرب، تنصّ بوضوح على أن “الجزائر هي المالكة لهذا المنجم الواقع على أراضيها، والخاضع لسيادتها الكاملة”.

“غار جبيلات” أو “غارا جبيلات”.. الوزير عرقاب يوضح بخصوص تسمية المشروع الضخم

2 أوت 2022: “غارا جبيلات” هي التسمية الأصلية لمنجم الحديد الضخم، الذي تشرع الجزائر في استغلاله بداية من شهر أوت الجاري في تندوف، حسب ما أوضحه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في حديث للتلفزيون العمومي.

وأوضح عرقاب في ختام لقائه مع التلفزيون مساء الإثنين، أنّ “غارا جبيلات” هي التسمية الرسمية للمشروع بالرجوع إلى اللهجة المحلية لسكان المنطقة، مؤكدا في ذات السياق أنّ المشروع “استراتيجي وجدّ مهمّ”.

وقبل ذلك، كان عرقاب قد تطرق في حديثه إلى المشاريع والهياكل التي سترافق خطة استغلال منجم “غارا جبيلات”، على غرار مشروع السكة الحديدية لنقل كميات كبيرة من الحديد إلى مصانع التحويل.

كما يعكف القطاع على إنشاء مجمّع لتحضير خام الحديد قبل نقله إلى المصانع في بشار وفي شمال البلاد، يضيف عرقاب.

منجم الحديد بغار جبيلات.. إنجاز خط السكك الحديدية نحو بشار في 2023

وفي 31 جويلية 2022، كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن إطلاق انجاز خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 1.000 كلم لنقل خام الحديد من غار جبيلات (تندوف) إلى بشار سيتم “خلال الثلاثي الأول من سنة 2023”.

وأوضح عرقاب، السبت، أن “دفتر الأعباء الخاص بهذا المشروع يوجد في طور الدراسة من قبل لجنة تقنية قطاعية مشتركة تتكون من عدة وزارات و هي الطاقة و المناجم والنقل والأشغال العمومية”.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة العمل و التفقد التي أجراها إلى ولاية تندوف والتي أشرف خلالها على إطلاق استغلال منجم الحديد بغار جبيلات.

وأشار الوزير إلى أن “المرحلة الاولى (2022-2025) من استغلال هذا المنجم ستشهد انتاج 2 الى 3 مليون طن/سنويا”، مضيفا أنه سيتم نقل خام الحديد برا إلى بشار حيث سيتم تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال، في انتظار انجاز خط السكة الحديدية بشار-غار جبيلات”.

وستنطلق المرحلة الثانية فور انجاز خط السكة الحديدية مما سيسمح بضمان الاستغلال الأمثل للمنجم، من خلال انتاج من 40 إلى 50 مليون طن/سنويا.

كما أوضح، عرقاب أن مشروع توسيع الشبكة الكهربائية إلى 60 كيلوفولط سيسمح “بالاستجابة لاستعمالات صناعية للكهرباء ومرافقة إطلاق نشاط الصناعة التحويلية في هذه الولاية”.

وفي هذا الشأن، أكد أنه تم تعيين الشركة المكلفة بإنجاز الشبكة الكهربائية بطاقة 60 كيلوفولط، في حين أن شركة سونلغاز شرعت في انجاز بعض محطات التحويل.

وبخصوص الاستغلال الحرفي للذهب، أكد الوزير أنه سيتم إطلاقه “فور تعيين المؤسسات خلال الشهر المقبل”.

بالصور.. الشروع في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات

ويوم 30 جويلية 2022، شُرع، في استغلال منجم الحديد الضخم بغار جبيلات بعد إعطاء إشارة انطلاق الأشغال من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وتم الشروع في استغلال المنجم لتطوير قطاع المناجم بغية الاستغلال الأمثل للثروات على المستوى الوطني.

بالصور.. عرقاب بتندوف لافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات

وحل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السبت، بولاية تندوف للإشراف على مراسم افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات.

وجاء في بيان للوزارة: حل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز ومناجم الجزائر، ووفد وزاري هام، بمطار الرائد فراج بتندوف، حيث كان في استقباله السيد والي الولاية وممثلي السلطات المحلية للولاية.

وأضاف: للتذكير، يقوم وزير الطاقة والمناجم اليوم بزيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، والتي سيقوم من خلالها بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات، كما سيشرع بوضع حيز الخدمة واطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز بالولاية التي تهدف الى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف.