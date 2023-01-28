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الجزائر

سكيكدة: فرق الحماية المدنية تستأنف عملية البحث عن شخص مفقود

الشروق أونلاين
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سكيكدة: فرق الحماية المدنية تستأنف عملية البحث عن شخص مفقود
ح.م
جانب من عمليات البحث

استأنفت وحدات الحماية المدنية التابعة لـ 4 ولايات، السبت، عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدة.

وأفادت الحماية المدنية بأن العملية تتم بالاستعانة بـ 131 عون بمختلف الرتب و08 كلاب مدربة وفرق  البحث و الإنقاذ في الاماكن الوعرة GRIMP، فرق الغطس.

وأكد بيان الحماية أنه تم رسم خطة عمل لنهار السبت بمركز القيادة العملي الذي تم تنصيبه على مستوى بلدية السبت تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة

سكيكدة: فرق من 4 ولايات تشارك في البحث عن شخص مفقود

ويوم 27 جانفي 2023،باشرت وحدات الحماية المدنية التابعة لـ 4 ولايات،عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدة، دون الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بالمحامي جمال الدين شاوي المختفي بنفس المنطقة.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” انطلاق عملية البحث عن شخص مفقود بسكيكدة، بالمكان المسمى بوطيب بلدية السبت دائرة عزابة.

ودعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية ، قالمة، عنابة، قسنطينة بالإضافة إلى 08 كلاب مدربة للفرق السينوتقنية.

العملية تجري تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة ومشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات، حيث تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث. تؤكد الحماية في منشورها.

وتداولت صفحات فيسبوكية خبر الإختفاء الغامض لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بدائرة عزابة المجمدة مهامه منذ تاريخ 23 مارس لسنة 2022، وهو كذلك محامي لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وحسب مراسل الشروق بالولاية، فقد اختفى رئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي عن الأنظار منذ مساء السبت الماضي، ليحاول أهله التواصل معه ليلا لكن هاتفه كان مغلقا.

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