أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 جانفي 2023

اختناق سيدة بالغاز في غليزان، تواصل الاختفاء الغامض لرئيس بلدية السبت

أخباره انقطعت منذ مساء السبت

تواصل الاختفاء الغامض لرئيس بلدية السبت بسكيكدة

إسلام بوشليق

تواصل الاختفاء الغامض لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بدائرة عزابة المجمدة مهامه منذ تاريخ 23 مارس لسنة 2022 وهو المحامي لدى مجلس قضاء سكيكدة جمال الدين شاوي، والذي يعتبر أيضا رئيسا لجمعية خيرية تدعى سبل الخيرات لبلدية السبت.

رئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي كان قد أختفى عن الانظار منذ مساء السبت الماضي، وأكدت مصادر أن المفقود خرج من منزله العائلي ببلدية السبت وأخبر والدته أنه متوجه إلى الحمام بدائرة عزابة، لكنه لم يعد بعدها في الموعد المحدد، مما سبب قلقا لها ولعائلته، وحاول صهره الاتصال به هاتفيا في حدود منتصف الليل ليتفاجأ بأن هاتفه مغلق.

وتتواصل رحلة البحث من طرف الأهل والمصالح الأمنية عن المحامي جمال الدين شاوي والذي تم انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت حلال الانتخابات المحلية الأخيرة، قبل أن يطال المجلس قرار التجميد خلال شهر مارس الماضي، بقرار من والية ولاية سكيكدة السيدة حورية مداحي بسبب الانسداد الحاصل بين الأعضاء، وعدم المصادقة على عدة مداولات المجلس آخرها إعانة رمضان لسنة 2022، حيث عينت الأمين العام للبلدية لتسيير شؤون البلدية، علما أن المفقود السيد جمال الدين شاوي فاز بكرسي البلدية للعهدة الحالية عن القائمة الحرة “فيها بركات”، لكن لم يعمر مجلسه إلا قليلا وأستقبل أنذاك قرار التجميد بصدر رحب، وأعتبره قرارا صائبا، حسب تصريحه لجريدة الشروق، في وقت سابق، لأن الانسداد “أثر سلبا على التنمية في بلدية السبت وعطل مصالح المواطنين” على حد قوله.

…

اختناق سيدة بالغاز في غليزان

ن. بلقاسم

نجت ليلة الثلاثاء، سيدة من الموت، بعد تسمّمها بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من موقد تقليدي الصنع، وهذا داخل مسكنها بحي “الداس” ببلدية مديونة، التابعة لدائرة سيدي امحمد بن علي في ولاية غليزان، حسب ما علمته الشروق من خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية للولاية، التي ذكرت أن الضحية البالغة من العمر 62 سنة، تم إسعافها من قبل النجدة المتدخلة التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي أمحمد بن علي على الساعة 11 ليلا و25 دقيقة، بعد إصابتها بحالة غثيان وضيق في التنفس والشعور بدوار في الرأس، وتم إجلاؤها إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي امحمد بن علي.

…

غاز المدفأة يقتل سيدة بأم البواقي

ب . د

توفيت منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء سيدة في العقد الخامس من عمرها، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنها العائلي الكائن، بحي 350 مسكن بوسط مدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي.

وفور اكتشاف جثّة الضحية البالغة من العمر 51 سنة، تنقل عناصر أمن الدائرة إلى المسكن لإجراء المعاينات اللازمة وباشروا تحقيقا في الحادثة التي أكدت المعاينة الأولية للطبيبة التي قامت بمعاينتها بأنها ناتجة عن تسمم بالغاز المحترق، في وقت تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لإجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صالح زرداني بمدينة عين البيضاء، قصد عرضها على الطبيب الشرعي.

…

وفاة خمسة أشخاص وإصابة 14 في حادثي سير بالمنيعة

عبد المالك. م

قتل 5 أشخاص الأربعاء، وأصيب 14 آخرون بجروح في حادثي سير متزامنين بولاية المنيعة. ووقع الحادث الأول على الطريق الرابط بين المنيعة وعين صالح، وتحديدا في النقطة الكيلومترية 190، حين انقلبت مركبة، فقد سائقها السيطرة عليها، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بعين المكان وإصابة 10.

أما الحادث الثاني فتمثل في اصطدام بين حافلة وشاحنة بالنقطة الكيلومترية 40، بسبب محاولة تجاوز، ليتوفى شخصان بعين المكان، فضلا عن إصابة أربعة بجروح. من جهته أمر والي الولاية، بتشكيل لجنة تحقيق في وضعية الطريق المذكورة، التي أصبحت تسجل عديد الحوادث القاتلة.

…

نزهات تتحول إلى كوابيس والمصالح المختصة تحذر

عائلات تعلق ليلا وسط الثلوج بمرتفعات تيكجدة

أحسن حراش

تمكنت مصالح الحماية المدنية التابعة للمديرية الولائية بالبويرة من تحرير وإنقاذ 6 عائلات كانت عالقة وسط الثلوج بمركباتها ، حيث كادت أن تتحول نزهتهم إلى كابوس حقيقي بسبب تواجدهم وسط اضطراب جوي رغم تحذيرات الجهات المعنية.

وكانت 4 عائلات تنحدر من ولايات، البويرة الجزائر سطيف والمسيلة قد التحقت بأعالي تيكجدة بالتزامن مع تساقط الثلوج، وذلك في نزهة كادت أن تتحول إلى كابوس على اثر تعذر عودتهم عبر الطريق الوطني رقم 33 ، أين علقت مركباتهم بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي صاحب الإضطراب الجوي بالمنطقة وحلول الظلام، وهو ما دفع بهم إلى توجيه نداء استغاثة إلى مصالح الحماية المدنية التي تدخل على إثرها مباشرة أعوان وحدة التدخل والإنقاذ في الأماكن الوعرة بمركز تيكجدة، والذين تمكنوا من مساعدة تلك العائلات على العودة والوصول إلى غاية تيكجدة 2 سالمين.

أما العملية الثانية فتمثلت في مساعدة وإنقاذ مركبتين كان على متنها 5 أشخاص علقوا بمنطقة تيزي أوجعبوب التابعة لبلدية ايت لعزيز، حيث تمكن أعوان الحماية المدنية المتدخلون من تحرير المركبتين والعودة بركابها في صحة جيدة رغم الظلام الدامس وصعوبة المسالك بسبب سمك الثلوج ، وهذا رغم التحذيرات التي أطلقتها ذات المصالح منذ بداية الاضطراب الجوي الذي يمر بالمنطقة، وذلك بتجنب التواجد بأعالي المنطقة تجنبا لحوادث أو تعذر العودة والوقوع وسط العواصف الثلجية التي قد تمس سلامتهم وصحتهم.

…

المتهمون استدرجوا عن طريق صفقة وهمية

درك تيزي وزو يطيح بعصابة لتزوير العملة

فروجة. م

تمكنت مؤخرا مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان، من توقيف شخصين متورطين في عمليات تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية وتقليد أختام الدولة، ليقوما بعد ذلك بتداولها في الأسواق، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “أ،ر،س” الذي ينحدر من عزازقة بتيزي وزو، وشريكه من ولاية بومرداس “ر،ش”.

حيثيات هذه القضية تعود لتاريخ 18 جانفي الجاري، حيث تلقى قائد الكتيبة الإقيلمية للدرك الوطني بذراع الميزان، معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص ينشط في تزوير وترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية عبر مختلف مناطق ولاية تيزي وزو، خاصة “عزازقة وواضية”، لتقوم ذات المصالح بإعداد خطة محكمة من اجل الإيقاع به ووضع حد لنشاطه الذي بدأ يتوسع إلى عدة مناطق بتيزي وزو.

عناصر الدرك الوطني بذراع الميزان اتصلت بالمدعو “أ،ٍر،س” المتهم الرئيسي في القضية من اجل الإيقاع به، حيث أوهموه أنهم زبائن ويريدون عقد صفقة معه لشراء هذه الأوراق النقدية، أين طالبوه بتزوير مبلغ مالي لهم، وهو الأمر الذي وافق عليه هذا الأخير الذي ابتلع الطعم بسهولة، ليأتي إلى الموعد بمدينة واضية حاملا معه جهاز الكمبيوتر وشريط الورق المخصص للتزوير بعد الاستعانة بشريكه الذي يقوم بصنع دمغة شفافة لصورة الأمير عبد القادر لوضعها على النقود المزورة لاحقا، ليتم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته العتاد المستعمل في عمليات تزوير النقود من “جهاز الكمبيوتر، شريط لامه ذو لون فضي إلى جانب ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج”.

التحقيقات مع المشتبه الرئيسي في القضية “أ،ر،س” بينت انه تعلم تقنيات التزوير من الانترنيت منذ ثلاثة اشهر، ليبدأ بعدها نشاطه في تزوير الأوراق النقدية الوطنية وترويجها في السوق بمساعدة شريكه “ر،ش” صاحب محل لصناعة الطوابع والأختام، والذي صنع له دمغة شفافة لصورة الأمير عبد القادر لوضعها على النقود المزورة.

ومواصلة للتحقيقات، تم تفتيش منزلي المشتبه فيهما بعد الحصول على إذن التفتيش من السيد وكيل الجمهورية المختص، أين تم العثور واسترجاع عدة معدات مستعملة في التزوير بالإضافة إلى أختام جاهزة خاصة بمؤسسات الدولة.

المتورطان تم تقديمهما بتاريخ 23 جانفي الجاري أمام الجهات القضائية المختصة بعد متابعتهما بجناية التزوير، حيث تم ايداع المدعو “ا،ر،س” المؤسسة العقابية بذراع الميزان، فيما وضع المدعو “ر،ش” تحت الرقابة القضائية.

…

نشاطهم يشمل تجارة المخدرات

توقيف أجانب يقومون بتهريب المهاجرين في تبسة

ب. دريد

تمكنت مؤخرا فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بأمن ولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة دولية تتكون من 4 أفرد من بينهم 3 أجانب، اختصوا في تهريب الأشخاص، والمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات.

الموقوفون تمت الإطاحة بهم بعد تلقي مصالح الأمن لمعلومات دقيقة، تفيد أن أجانب يدخلون أرض الوطن بطرق مختلفة، ويقيمون بصفة غير شرعية سواء بعاصمة الولاية تبسة او ببلدية بولحاف الدير، بمنازل في طور الإنجاز، اصبحوا يشكلون تهديدا واضحا سواء من خلال الجرائم التي يقومون بارتكابها، أو تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية نحو البلد المجاور ومنه إلى أوروبا للكثير من الأفارقة، حيث تم تتبع التحركات المشبوهة لبعض الأشخاص، ما أسفر عن توقيف 3 أجانب وجزائري في العقد الثالث من أعمارهم، وبعد تفتيش مكان إقامتهم، عثر بحوزتهم على 88 قرصا مهلوسا، و755 غرام من مادة الكيف المعالج، ومبالغ مالية تتمثل في 710 أورو، و53500 دينار جزائري، بالإضافة إلى هواتف نقالة ذكية متطورة بشرائح أجنبية وأخرى وطنية، وقد كشف التحقيق على مستوى الضبطية القضائية، إلى أن الرعايا دخلوا أرض الوطن بطريقة غير مشروعة، دون استيفاء الإجراءات القانونية في إطار جماعة اجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، حيث تم إعداد ملفات جزائية ضدهم في انتظار تقديمهم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصّة.

…

شريحة هاتف تورّط تاجرا في قضية مخدرات

حورية. ب

تورّط شاب في مقتبل العمر، يمارس مهنة التجارة من ولاية وهران، في قضية ترويج المخدرات، حيث تفاجأ عندما قام بسحب صحيفة السوابق العدلية بأنّه مدان وأصدرت في حقه محكمة بئر مراد رايس أمرا بالقبض عليه، على إثرها قام بإتمام إجراءات إفراغ هذا الأمر وأودع الحبس المؤقت على مستوى المؤسسة العقابية الحراش ثم عارض الحكم الغيابي.

وخلال مثول الشاب، الثلاثاء، أمام القاضي الجزائي رفقة المتهمين الثلاثة المدانين بتهمة حيازة المخدرات بغرض الترويج، قرّر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 31 جانفي، عندما رفع دفاع المتهم المعارض طلب الإفراج المؤقت لموكله، موضحا أنه يقدم كل الضمانات للحضور لجلسة محاكمته، وأشار إلى وقائع القضية التي تؤكد من خلال تصريحات المتهمين، أن موكله لا علاقة له بالقضية بل المتهمين الموقوفين الثلاثة كوّنوا شبكة لبيع المخدرات باستعمال شرائح الهاتف النقال وينتحلون صفة أشخاص حقيقيين بهدف توريطهم. وبخصوص طلب الإفراج، التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون.