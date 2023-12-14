سلطات الإحتلال تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

للمرة الخامسة منذ الـ7 أكتوبر :

تسبب العدوان الصهيوني المتواصل على غزة بقطع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت في وسط وجنوب قطاع غزة. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر.

شركة الإتصالات الفلسطينية “بالتل” من جهتها كتبت “أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر. حماكم الله وحمى بلادنا”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبكافة طواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.

الجمعية أعربت عن قلقها من امكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتها الاسعافية في القطاع، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي ويعيق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى.