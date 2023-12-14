-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
للمرة الخامسة منذ الـ7 أكتوبر :

سلطات الإحتلال تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

الشروق أونلاين
  • 58
  • 0
سلطات الإحتلال تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة
أرشيف/ح. م
قامت سلطات الإحتلال بقطع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت في غزة.

تسبب العدوان الصهيوني المتواصل على غزة بقطع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت في وسط وجنوب قطاع غزة. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر.

شركة الإتصالات الفلسطينية “بالتل” من جهتها كتبت “أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر. حماكم الله وحمى بلادنا”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبكافة طواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.

الجمعية أعربت عن قلقها من امكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتها الاسعافية في القطاع، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال  المركزي ويعيق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى.

مقالات ذات صلة
الإعلام العبري يفضح جيش الاحتلال: إسقاط حماس لا يزال مطلبا بعيد المنال

الإعلام العبري يفضح جيش الاحتلال: إسقاط حماس لا يزال مطلبا بعيد المنال

هذا البلد قرر إلغاء تأشيرات الدخول لجميع الدّول

هذا البلد قرر إلغاء تأشيرات الدخول لجميع الدّول

غمر أنفاق غزة بمياه البحر للقضاء على حماس.. هذا تعليق بادين بعد مباشرة الاحتلال للعملية!

غمر أنفاق غزة بمياه البحر للقضاء على حماس.. هذا تعليق بادين بعد مباشرة الاحتلال للعملية!

ماكرون يرفض استقالة دارمانان بعد فشله في تمرير قانون الهجرة

ماكرون يرفض استقالة دارمانان بعد فشله في تمرير قانون الهجرة

معاناة النازحين الفلسطينيين في المخيمات مع البرد والمطر

معاناة النازحين الفلسطينيين في المخيمات مع البرد والمطر

بالفيديو.. الاحتلال يدعو أهالي غزة للتخلي عن حماس مقابل تحويل القطاع إلى جنة!

بالفيديو.. الاحتلال يدعو أهالي غزة للتخلي عن حماس مقابل تحويل القطاع إلى جنة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد