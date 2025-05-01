سلطان عُمان في زيارة دولة إلى الجزائر الأحد المقبل

يجري سلطان عُمان هيثم بن طارق زيارة دولة إلى الجزائر مدّتها يومان، ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

ونقل المصدر عن بيان لديوان البلاط السُّلطاني في عُمان، أن زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق، تأتي “تلبية لدعوة تلقاها من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون”.

وسيتم خلال الزيارة “بحث كافة جوانب التعاون، التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية. إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات”.

“كما سيتمّ التشاور والتنسيق بين القيادتين، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”، يقول ذات البيان.

ويُرافق سلطان عُمان في زيارته إلى الجزائر، وفد رسميّ رفيع المستوى يضم كلّ من: