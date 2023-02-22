“سلم تنقيط” موحد لضبط حركة تحويلات مستخدمي التربية

لإنصاف كافة الموظفين وتفادي الاحتجاجات

ضبطت مديريات التربية للولايات، من خلال اللجان متساوية الأعضاء، بدقة “سلم التنقيط” الخاص بالحركة التنقلية لفائدة مستخدمي القطاع، الذين استوفوا شروط المشاركة فيها، وذلك بغية توحيد الرؤى بين لجان الانتقاء على المستوى الوطني، وكذا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين، إلى جانب تفادي احتجاجات الموظفين الذين يعترضون عادة على قضية التكتم عن “معايير الحركة”، بالمقابل، فإن مديريات التربية مطالبة بالكشف عن المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور، لوضع حد للمحاباة في الانتقاء.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن اللجان متساوية الأعضاء، قد بادرت بضبط كيفيات حساب “مقياس” الحركة التنقلية أو “سلم التنقيط” بدقة، لكي لا تختلط الأمور على لجان الانتقاء، ويحدث توافق الرؤى ومن ثم تحقيق العدل والإنصاف في معالجة الملفات، إذ ستمنح لجان في الشق الخاص “بالمؤهل العلمي” 8 نقاط للموظف الذي استوفى شروط المشاركة في الحركة التنقلية السنوية ويكون حاملا لشهادة الليسانس، في حين يتم منح 4 نقاط لحامل شهادة البكالوريا، مع منح 2 نقطتين عن شهادة الماستر، في حين يحصل خريجو المدارس العليا على 2 نقطتين.

وفي الشق المتعلق بالأقدمية في الرتبة الحالية، أشار “مقياس الحركة” إلى أنه يتم احتساب نقطة واحدة عن كل سنة دراسية ابتداء من تاريخ الترسيم حتى الـ31 ديسمبر 2022، في حين تحتسب الأقدمية في رتبة أخرى عن طريق الأخذ بعين الاعتبار نقطة واحدة من تاريخ التوظيف حتى تاريخ الترسيم عن كل سنة، وبعبارة أخرى، فكل سنة تربص تساوي نقطة واحدة.

بالمقابل، يتم احتساب معيار “المكوث في المنصب” عن طريق الأخذ بعين الاعتبار نقطة واحدة عن كل عام دراسي يمكثه الأستاذ في نفس المدرسة، ابتداء من العام الثالث له، ليتم منح الموظف نقطة واحدة عن مكوثه في المدرسة مدة 4 سنوات، وترتفع إلى نقطتين في حال مكوثه في المدرسة مدة 5 سنوات وهكذا دواليك.

وفيما يتعلق “بنقطة الاستحقاق”، سيتم احتسابها بضرب النقطة التربوية أو ما يصطلح عليها “بنقطة التفتيش” والتي يمنحها المفتش في 3، زائد النقطة الإدارية وهي العلامة التي يمنحها مدير المؤسسة التربوية وزائد النقطة التقييمية، ومجموعهما تقسيم 2، فيما تم التنبيه إلى أن اللجان متساوية الأعضاء مطالبة بأخذ بعين الاعتبار “نقطة التفتيش” الممنوحة للموظفين إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وبشأن الحالة الاجتماعية، يوضح ذات مقياس الحركة” بأنه يتم منح 0 علامة عن الموظف (ة) الأعزب/ العزباء، مع منح كذلك نقطة صفر للمستخدم المطلق بدون أولاد، علاوة على منح المتزوج بدون أولاد علامة واحدة، ومنح المتزوج له أولاد “لا يهم العدد” نقطتين، وأما الموظف المطلق بأولاد يمنح له نقطة واحدة، مع إنقاص نقطة واحدة للموظف المستفيد من إجراءات الإحالة على “الاستيداع”.

أما عن العقوبات، فقد أشار “سلم التنقيط” إلى أنه يتم إنقاص علامات للموظف المعاقب بحسب طبيعة العقوبة ودرجتها، فقد تكون العقوبات من الدرجة الأولى كعقوبة التنبيه أو الإنذار الكتابي، أو التوبيخ، في حين تتضمن العقوبات من الدرجة الثانية على التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل.

بالمقابل، تتضمن العقوبات من الدرجة الثالثة كلا من التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين والنقل الإجباري، فيما تشمل العقوبات من الدرجة الرابعة التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة والتسريح.

ويذكر أن مديريات التربية للولايات قد دعت مؤخرا، كافة مستخدميها المعنيين والذين استوفوا المدة القانونية للمكوث في المنصب، إلى الشروع في ملء بطاقة “التصريح بالرغبة”، وإيداعها على مستوى مصالحها المختصة قبل تاريخ الـ28 فيفري الجاري.