سليمة سواكري أول جزائرية وأصغر شخصية تحصل على وسام من اليابان

منحت اليابان وسام الشمس المشرقة، لكاتبة الدولة السابقة المكلفة برياضة النخبة⁦⁩، وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للجيدو سليمة سواكري.

وبحسب ما نشرت سفارة اليابان بالجزائر عبر حسابها على فيسبوك فقد نشرت الحكومة اليابانية في 3 نوفمبر قائمة الأوسمة التي ظهر فيها اسم فائزان جزائريان.

وبحسب تدوينة السفارة فقد تم منح سليمة سواكري وسام الشمس المشرقة، شعاع الذهب مع روزيت، تعبيرا عن الامتنان لمساهمتها الكبيرة في تعزيز رياضة الجيدو في الجزائر وكذلك التفاهم المتبادل بين اليابان والجزائر.

وأصبحت سليمة سواكري بهذا القرار أول جزائرية تحصل على وسام من اليابان وأيضًا أصغر شخصية تحصل على هذا التكريم الياباني من بين الجزائريين السابقين الذين حصلوا عليه.

بخصوص وسام الشمس المشرقة شعاع الذهب والفضة فتم منحه للسيد ناصر رويبح، رئيس الاتحادية الجزائرية للأيكيدو والمدير الفني للاتحادية الأفريقية للأيكيدو تقديرا لمساهمته الكبيرة في تعزيز رياضة الأيكيدو في الجزائر وكذلك التفاهم المتبادل بين اليابان والجزائر.

يذكر أن “الشمس المشرقة” وسام ياباني رفيع المستوى، أنشأه الإمبراطور ميجي سنة 1875 ليكون بذلك أول وسام وطني تمنحه الحكومة اليابانية.

أنشئ الوسام في 10 أفريل 1875 بموجب مرسوم من مجلس الدولة الياباني، وتمثل شارته أشعة تنبعث من الشمس المشرقة التي ترمز إلى اليابان («أرض الشمس المشرقة»).

يمنح الوسام لمن قاموا بإنجازات بارزة في العلاقات الدولية ونشر الثقافة اليابانية ومساهمات أسهمت في تقدم مجالاتهم، وتطويرات في مجال الرخاء الاجتماعي والمهني أو في مجال المحافظة على البيئة.

تحولت أعلى طبقة من وسام الشمس المشرقة بدءًا من سنة 2003 إلى وسام مستقل بذاته أطلق عليه اسم «الوشاح الأكبر لوسام زهر الباولونيا».

بدأ منح النسخة الحديثة من وسام الشمس المشرقة لغير اليابانيين منذ سنة 1981 (رغم أن العديد من الأجانب حصلوا عليه قبل الحرب العالمية الثانية)، كما بدأ منحه للنساء منذ سنة 2003 (كانت النساء قبل سنة 2003 يحصلن على «وسام التاج الثمين»).

يدار الوسام بواسطة مكتب الأوسمة التابع لمكتب رئيس الوزراء، ويُمنح باسم الإمبراطور، ويجوز منحه بعد وفاة الممنوح له.

انتخاب سليمة سواكري عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للجيدو

وفي شهر مارس من العام 2021 أصبحت سليمة سواكري، عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لرياضة الجيدو، الذي يضم 16 عضوا.

وجاء في بيان نشره الاتحاد أنه تم انتخاب سليمة سواكري عضوا بالمكتب التنفيذي له، مع تجديد الثقة في الجزائري محمد مريجة في ذات المكتب.