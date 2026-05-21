“سمسار القاصرات”.. ما قصة الإماراتي المحرّض على استغلال فتيات مغربيات؟

أثار مواطن إماراتي موجة غضب عارمة بعد دعوته الصريحة لاستغلال فتيات المغرب، حيث أطلق عليه نشطاء لقب “سمسار القاصرات” بعد ظهوره في مقطع فيديو مسيء، كلفه ضريبة غالية.

القصة بدأت عندما نشر المواطن الإماراتي، واسمه “سيف سالم سيف علي المقبالي” مقطعا مصورا حيث دعا من خلاله معارفه إلى السفر للمغرب والزواج من فتيات بعمر 14 عاما أو أقل، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن المواطن الإماراتي لديه مكتب تزويج وشريك مغربي يوفر له من ريف المملكة فتيات صغيرات للزواج من إماراتيين، حيث يتم إغراء أهاليهن بالمال والحياة الكريمة.

ودانت جمعيات حقوقية مغربية المحتوى المتداول، معتبرة أنه يتضمن خطابا يمس بكرامة الطفلات ويشجع على ممارسات غير قانونية، داعية إلى التصدي لمثل هذه المضامين الرقمية، كما حذر ائتلاف “دنيا” من خطورة تداول هذا النوع من المحتوى، واصفا إياه بأنه يندرج ضمن التحريض على استغلال الأطفال.

وعلى إثر الضجة الحاصلة، خرج السائح الإماراتي في مقطع فيديو ثان لتوضيح موقفه، مؤكدا أن تصريحاته أُسيء فهمها وتم اقتطاعها من سياقها، وأنه كان يتحدث في محادثة خاصة مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه فوجئ بحجم التفاعل والجدل الذي أثاره الفيديو بعد انتشاره، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد دعوة علنية أو تحريضا، وأن المقطع تم تداوله دون إذنه رغم طلبه عدم نشره.

وتم إحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا سماح القوانين المغربية بذلك.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، الأربعاء فقد تم عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.