سمير شرقي يعود إلى التدريبات

عاد المدافع الدولي الجزائري، سمير شرقي، إلى أجواء الميادين، بعد ثلاثة أشهر كاملة من الغياب. وتعرض شرقي لإصابة لدى مشاركته رفقة “الخضر” في لقاء الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا، أمام بوركينافاسو، يوم 28 ديسمبر 2025. ومنذ تلك الإصابة، لم يشارك صاحب الـ 27 ربيعا، في أي مباراة رفقة ناديه باريس أف سي الفرنسي، قبل أن يجدد اليوم العهد مع المنافسة، ولكن، من بوابة المباراة الودية، التي فاز بها نادي العاصمة، بنتيجة 2-0، أمام نادي ريد ستار، المنتمي إلى “الليغ2” الفرنسية.

وشارك شرقي بديلا في آخر 19 دقيقة، ما يؤكد تعافيه نهائيا، ويعزز حظوظه في التواجد ضمن مخططات الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا للمونديال.

