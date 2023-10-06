سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على الكلية الحربية

شيّعت سوريا صباح الجمعة الدفعة الأولى من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذته طائرات مسيّرة على الكلية الحربية في مدينة حمص، ما أوقع 89 ضحية في حصيلة غير نهائية.

وأجريت مراسم التشييع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من عسكريين ومدنيين بحضور وزير الدفاع السوري علي محمود.

وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 شهيداً منهم 31 من النساء و5 أطفال.

وأشارت الوزارة في إعلانها على قناتها الرسمية في التلغرام إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة.

ووصفت الوزارة إحصائيتها الجديدة بغير النهائية مما يرجح ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذين شيع بعضهم الجمعة.

واستهدفت طائرات مسيرة باحة الكلية الحربية في حمص أثناء حفل تخريج ضباط ضم عددا كبيرا من أهاليهم. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل حالة من الذعر والفوضى أثناء الاستهداف، وقتلى ومصابين سقطوا على الأرض.

وأعلنت الحكومة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بدءاً من الجمعة، حزناً على قتلى الهجوم على الكلية الحربية. ودعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواحهم.