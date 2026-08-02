-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سوريا تسحب عملتها القديمة وتسقطها من التداول

الشروق أونلاين
  • 323
  • 0
سوريا تسحب عملتها القديمة وتسقطها من التداول
ح. م
ليرة سورية قديمة.

أعلن مصرف سوريا المركزي يوم الاحد، 2 أوت، أنه بدأ اعتباراً من تاريخ 31 جويلية الماضي، مرحلة سحب العملة السورية القديمة، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة استبدالها بتاريخ 30 جويلية.

رموز “طبيعية” على العملة السورية الجديدة (صور)

وأكد مصرف سوريا المركزي أن “العملة السورية القديمة فقدت قوتها الإبرائية، وسقطت من التداول بكل فئاتها وتعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية، ولا يجوز تداولها أو استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات بكل أشكالها.”

ونظراً لوصول نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق التقديرات الأولية لنسبة تفوق 95% من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية، قرر المصرف إتاحة سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة اعتباراً من الأحد 2 أوت الجاري ولغاية يوم الخميس 6 أوت، من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات السورية كافة.

لتستمر عملية سحب العملة السورية القديمة بعد انتهاء هذه المدة، لمدة خمس سنوات عبر مصرف سورية المركزي في دمشق حصراً.

مقالات ذات صلة
كواليس مطاردة سرية.. هكذا يتعقب الموساد وCIA مجتبى خامنئي!

كواليس مطاردة سرية.. هكذا يتعقب الموساد وCIA مجتبى خامنئي!

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة المهاجرين المغاربة في سبتة

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة المهاجرين المغاربة في سبتة

حوالي 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب في 24 ساعة

حوالي 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب في 24 ساعة

ترامب يعلن تعليق الهجوم ضد إيران.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

ترامب يعلن تعليق الهجوم ضد إيران.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

واشنطن تحذر رعاياها المتواجدين في الشرق الأوسط

واشنطن تحذر رعاياها المتواجدين في الشرق الأوسط

إيطاليا تغلق حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا

إيطاليا تغلق حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد