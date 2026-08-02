سوريا تسحب عملتها القديمة وتسقطها من التداول

أعلن مصرف سوريا المركزي يوم الاحد، 2 أوت، أنه بدأ اعتباراً من تاريخ 31 جويلية الماضي، مرحلة سحب العملة السورية القديمة، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة استبدالها بتاريخ 30 جويلية.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن “العملة السورية القديمة فقدت قوتها الإبرائية، وسقطت من التداول بكل فئاتها وتعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية، ولا يجوز تداولها أو استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات بكل أشكالها.”

ونظراً لوصول نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق التقديرات الأولية لنسبة تفوق 95% من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية، قرر المصرف إتاحة سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة اعتباراً من الأحد 2 أوت الجاري ولغاية يوم الخميس 6 أوت، من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات السورية كافة.

لتستمر عملية سحب العملة السورية القديمة بعد انتهاء هذه المدة، لمدة خمس سنوات عبر مصرف سورية المركزي في دمشق حصراً.