“سوسطارة” بِخطى ثابتة نحو ربع النّهائي الإفريقي

رفع فريق اتحاد العاصمة لِكرة القدم سهرة الأحد حظوظه، في التأهّل إلى ربع نهائي منافسة كأس “الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة بِهدفَين لِصفر على ضيفه نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمسابقة كأس”الكاف”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من التشاد.

وسجّل هدفَي فريق “سوسطارة” كلّ من: المهاجم عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 39، والقائد المدافع زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 89.

وعن الفوج الأوّل ذاته، وفي لقاء لُعب بِزامبيا، انتصر نادي سان إيلوا لوبوبو من الكونغو الديموقراطية بِهدف لِصفر على ضيفه فريق الأخضر الليبي.

ولم يمنح الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم رخصة إجراء المقابلات الرّسمية بِملاعب الكونغو الديموقراطية، بِسبب عدم استجابتها للمقاييس المعمول بها. وهو ما أجبر نادي سان إيلوا لوبوبو على اختيار زامبيا مقرّا لِهذه المواجهة.

وبعد نهاية الجولة الثالثة، تشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- اتحاد العاصمة 7ن

2- مارومو غالانتس الجنوب إفريقي 6ن

3- سان إيلوا لوبوبو الكونغولي 3ن

4- الأخضر الليبي 1ن

وبِمشوار دون خطأ وتصدّر للائحة الترتيب، عزّز فريق الأحمر والأسود فرص بلوغه محطّة ربع النّهائي، قبل ثلاث جولات عن إسدال ستار دور المجموعات.

وفي الجولة الرّابعة المُبرمجة بِتاريخ الـ 8 من مارس المقبل، يلعب رجال المدرب عبد الحق بن شيخة خارج القواعد مع نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي. ويستضيف الأخضر الليبي فريق سان إيلوا لوبوبو الكونغولي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي مسابقة كأس “الكاف”.