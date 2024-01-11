سوسطارة تقلب الطاولة على الساورة

فرّطت شبيبة الساورة مساء الخميس في فوز ثمين، خارج القواعد أمام اتحاد العاصمة.

وخسرت الشبيبة بِهدفَين لِهدف أمام اتحاد العاصمة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم السّاحة بلال سلطاني.

وكانت شبيبة الساورة مُتقدّمة في النتيجة بِهدف سجّله أسامة بلطرش في الدقيقة الـ 28، والذي رفع غلّته إلى 5 أهداف.

وعاد اتحاد العاصمة من بعيد، ووقّع هدفَين في الدقيقة الـ 89 والوقت بدل الضّائع (90+5). بِواسطة المهاجم إسماعيل بلقاسمي، الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف.

واستغلّ فريق “سوسطارة” النّقص العددي للسّاورة في الدقيقة الـ 90، بعد أن طرد الحكم لاعبا من صفوف النادي الزّائر. وحصد فوزا ثمينا.

ولم ينهزم اتحاد العاصمة في ثامن مباراة له تواليا، لِحساب البطولة الوطنية وكأس “الكاف”. بينما لم تتذوّق شبيبة الساورة حلاوة الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة.

وتجمّدت شبيبة الساورة في المركز الـ 7 بِرصيد 19 نقطة، وبات اتحاد العاصمة يحوز 14 نقطة في الرّتبة الـ 13.

ولعبت شبيبة الساورة كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 13 مواجهة، بينما تنقص اتحاد العاصمة 3 مقابلات.

وتُجرى باقي مواجهات الجولة ما بين هذا الجمعة والأحد المقبل.