-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سوسطارة تقلب الطاولة على الساورة

علي بهلولي
  • 242
  • 0
سوسطارة تقلب الطاولة على الساورة
الأرشيف

فرّطت شبيبة الساورة مساء الخميس في فوز ثمين، خارج القواعد أمام اتحاد العاصمة.

وخسرت الشبيبة بِهدفَين لِهدف أمام اتحاد العاصمة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم السّاحة بلال سلطاني.

وكانت شبيبة الساورة مُتقدّمة في النتيجة بِهدف سجّله أسامة بلطرش في الدقيقة الـ 28، والذي رفع غلّته إلى 5 أهداف.

وعاد اتحاد العاصمة من بعيد، ووقّع هدفَين في الدقيقة الـ 89 والوقت بدل الضّائع (90+5). بِواسطة المهاجم إسماعيل بلقاسمي، الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف.

واستغلّ فريق “سوسطارة” النّقص العددي للسّاورة في الدقيقة الـ 90، بعد أن طرد الحكم لاعبا من صفوف النادي الزّائر. وحصد فوزا ثمينا.

ولم ينهزم اتحاد العاصمة في ثامن مباراة له تواليا، لِحساب البطولة الوطنية وكأس “الكاف”. بينما لم تتذوّق شبيبة الساورة حلاوة الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة.

وتجمّدت شبيبة الساورة في المركز الـ 7 بِرصيد 19 نقطة، وبات اتحاد العاصمة يحوز 14 نقطة في الرّتبة الـ 13.

ولعبت شبيبة الساورة كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 13 مواجهة، بينما تنقص اتحاد العاصمة 3 مقابلات.

وتُجرى باقي مواجهات الجولة ما بين هذا الجمعة والأحد المقبل.

مقالات ذات صلة
قمة واعدة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد

قمة واعدة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد

هكذا عاقبت إدارة نادي نابولي لاعبيها

هكذا عاقبت إدارة نادي نابولي لاعبيها

سليماني “يهرب” بِكرسي الصّدارة وعمّورة يُمسك بِبن الشيخ

سليماني “يهرب” بِكرسي الصّدارة وعمّورة يُمسك بِبن الشيخ

استعراض مُثير لِمُحاربي الصّحراء قبل “غزوة” بلاد ساحل العاج

استعراض مُثير لِمُحاربي الصّحراء قبل “غزوة” بلاد ساحل العاج

عبد الرحيم دغموم يعود لفريق النادي المصري في جانفي الجاري

عبد الرحيم دغموم يعود لفريق النادي المصري في جانفي الجاري

رباعية بورندي ترفع المعنويات.. وفي “الكان” تبدأ الرسميات

رباعية بورندي ترفع المعنويات.. وفي “الكان” تبدأ الرسميات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد