“سوسيتي جنيرال” تدشّن مقرها الجديد بباب الزوار

دشّنت سوسيتي جينيرال الجزائر، يوم الأربعاء الفارط، مقرها الاجتماعي الجديد بمنطقة الأعمال في باب الزوار، خلال حفل رسمي حضره مسؤولون من إدارة المجموعة وشركاؤها وعدد من الشخصيات الاقتصادية.

وتبعا لبيان تلقت “الشروق اونلاين” نسخة منه، فإن هذا الحدث يعد محطة استراتيجية في مسار البنك، حيث يتميز المقر الجديد بتصميم عصري يستجيب لأحدث المعايير الدولية، ويوفر بيئة عمل حديثة تدعم النجاعة التشغيلية.

كما يعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة بمعايير الاستدامة، بعد حصول المبنى على شهادة الجودة البيئية العالية (HQE) بتصنيف ممتاز.

ويضم المقر الجديد نحو 900 موظف، ينتمون إلى كل من بنك سوسيتي جينيرال الجزائر وشركة AYVENS الجزائر، المتخصصة في حلول التنقل. يضيف المصدر ذاته.