سوناطراك تتربع على عرش أكبر شركات جزيرة صقلية الايطالية

من خلال مصفاة أوغوستا بإيرادات إجمالية بلغت 7.2 مليار يورو

تربعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك من خلال فرعها مصفاة أوغوستا بإيطاليا على عرش أكبر شركة بجزيرة صقلية، مزيحة منافستها مصفاة “إيساب” التابعة سابقا لمجمع الطاقة الروسي “لوك أويل”، بإيرادات إجمالية بلغت 7.2 مليار يورو.

وتشير أرقام الشركات المتواجدة في كبرى الجزر الايطالية وهي صقلية، إلى أن سوناطراك من خلال مصفاتها حققت رقم أعمال هو الأعلى بين جميع الشركات المتواجدة في الإقليم وبفارق كبير عن كافة الشركات في كافة القطاعات مجتمعة.

وأظهرت التفاصيل التي أعدها بنك المعلومات “Aida” المتخصص في تقديم بيانات عن الشركات الايطالية، أن مصفاة سوناطراك بأوغوستا التي صارت تحمل رسميا تسمية “Sonatrach Raffineria Italiana”، قد حققت رقم أعمال (عائدات) بـ 7.2 مليار يورو، في حين حل أقرب منافس وهو مصفاة “إيساب” التي كانت تابعة لمجمع الطاقة الروسي “لوك أويل” وانتقلت ملكيتها قبل شهرين إلى “غوي إينرجي” القبرصية، بـ 2.5 مليار يورو، وجاء ثالثا مجمع الشحن البحري “غريمالدي” بـ 1.87 مليار يورو.

ووفق المصدر ذاته، فإنه بعد عامين من جائحة “كوفيد-19” وما ترتب عنها من متاعب اقتصادية لمختلف الشركات في جل القطاعات، فإن التعافي بدا واضحا في 2022 وميزه خصوصا استمرار هيمنة شركات المحروقات، ممثلة في مصفاة أوغوستا التابعة لسوناطراك ومصفاة “أيساب” وشركات محروقات أخرى.

وتأتي هذه البيانات في وقت صارت فيه مصفاة سوناطراك بأوغوستا تسير بمجلس إدارة بأغلبية جزائرية الذي تم تعيينه نهاية أفريل الماضي.

وحسب بيان سابق للمصفاة، فإنه تم تعيين مجلس إدارة جديد لها، والذي صار يتشكل من كل صالح بوعزيز الذي تم تجديد الثقة فيه كرئيس للمجلس، إضافة لكل من روزاريو بيستوريو، وسمير مدني وصورية حمودي وسليمان سليماني واليزيد قوقام.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة ذاته، تم تجديد الثقة في الإيطالي روزاريو بيستوريو في منصب الرئيس التنفيذي (رئيس مدير عام) للشركة، كما تم توجيه الشكر للعضوين المغادرين وهما زايد لعاج وسليمة عبدون، للإسهام والاحترافية التي قدماها للشركة خلال فترة تقلدهما للمنصب، حسب البيان، وأن الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة سينظمون خلال الأشهر القادمة زيارة إلى المنشآت الاستراتيجية للمصفاة.

كما أن النتائج المعلن عنها وحلول المصفاة كأكبر شركة في جزيرة صقلية، تأتي بعد مصادقة الجمعية العامة للمساهمين على الحصيلة المالية لسنة 2022، عقب اجتماع عقد نهاية أفريل 2023 بالجزائر العاصمة.