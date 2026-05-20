-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سوناطراك تصدّر أول شحنة من غاز البترول المسال إلى تشاد

الشروق أونلاين
  • 97
  • 0
سوناطراك تصدّر أول شحنة من غاز البترول المسال إلى تشاد
أرشيف
تعبيرية

أعلنت سوناطراك يوم الأربعاء في بيان، عن تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (البوتان) نحو ميناء دوالا في الكاميرون، ليتم نقلها من هناك عبر الطريق البري نحو تشاد.

وتأتي هذه الشحنة بموجب الاتفاق الموقّع شهر أفريل الماضي، مع الشركة التشادية “غازكوم”. الذي يمثل “خطوة هامة في سبيل إقامة علاقة مباشرة مع موزع محلي في منطقة الساحل”، يقول البيان.

توقيع اتفاقيتين لتطوير الكفاءات في قطاع المحروقات مع تشاد

كما وقّعت الجزائر وتشاد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، بروتوكول اتفاق للتعاون في قطاعي المحروقات والمناجم. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وترقية الشراكات الاستراتيجية جنوب – جنوب.

ويهدف هذا الاتفاق إلى “تعزيز الشراكات الثنائية، وتشجيع نقل الخبرات والمهارات. مع إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد”.

مقالات ذات صلة
ميناء تنس يسجل حركية قوية في تصدير الكلنكر والإسمنت

ميناء تنس يسجل حركية قوية في تصدير الكلنكر والإسمنت

موزمبيق تبدي اهتمامها بالاستفادة من خبرة الجزائر في صناعة الأدوية

موزمبيق تبدي اهتمامها بالاستفادة من خبرة الجزائر في صناعة الأدوية

الجزائر العاصمة ضمن أفضل 50 مدينة عالميا في سرعة أنترنت الهاتف النقال

الجزائر العاصمة ضمن أفضل 50 مدينة عالميا في سرعة أنترنت الهاتف النقال

نحو شراكة أعمق بين الجزائر والنيجر في صناعة النفط والغاز

نحو شراكة أعمق بين الجزائر والنيجر في صناعة النفط والغاز

بمشاركة 41 دولة.. افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الـ 25

بمشاركة 41 دولة.. افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الـ 25

الجزائر وتشاد توقعان اتفاقيتين لتعزيز الشراكة في السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر وتشاد توقعان اتفاقيتين لتعزيز الشراكة في السياحة والصناعة التقليدية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد