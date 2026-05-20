سوناطراك تصدّر أول شحنة من غاز البترول المسال إلى تشاد

أعلنت سوناطراك يوم الأربعاء في بيان، عن تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (البوتان) نحو ميناء دوالا في الكاميرون، ليتم نقلها من هناك عبر الطريق البري نحو تشاد.

وتأتي هذه الشحنة بموجب الاتفاق الموقّع شهر أفريل الماضي، مع الشركة التشادية “غازكوم”. الذي يمثل “خطوة هامة في سبيل إقامة علاقة مباشرة مع موزع محلي في منطقة الساحل”، يقول البيان.

كما وقّعت الجزائر وتشاد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، بروتوكول اتفاق للتعاون في قطاعي المحروقات والمناجم. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وترقية الشراكات الاستراتيجية جنوب – جنوب.

ويهدف هذا الاتفاق إلى “تعزيز الشراكات الثنائية، وتشجيع نقل الخبرات والمهارات. مع إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد”.