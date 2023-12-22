سوناطراك تعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة

أفاد الرئيس المدير العام للمجمع البترولي سوناطراك، رشيد حشيشي، أن المجمع يعتزم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك لتطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار لاسيما على مستوى نشاطات المنبع.

حسب ما نقله التلفزيون الجزائري فكشف رشيد حشيشي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس شركة سوناطراك، أمس الخميس 21 ديسمبر أنه في اطار “تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار، لاسيما على مستوى نشاطات المنبع، تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لهذا الغرض، منها 36 مليار دولار موجهة أساسا للاستكشاف والانتاج”.

وأبرز المدير العام لسوناطراك أن المجمع يسعى أيضا إلى عصرنة المنشآت وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل المصافي ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ورعاية التفوق والامتياز في المجالات ذات الصلة.

كما تتطلع سونطراك، حسب نفس المصدر، إلى توسيع نشاطاتها في مجال الصناعات البتروكيميائية من خلال إنتاج البوليبروبيلان، ودخول وحدة لانتاج (MTBE) في مرحلة الانجاز، إضافة إلى مشروع لضخم لإنتاج الفوسفات والذي سيمكن الجزائر بعد إنجازه، “من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الاقليمي والدولي”.

أما في مجال التسيير، قال حشيشي أن المجمع يسعى إلى “إرساء أسس حوكمة راشدة وعصرية بهدف تطوير أنماط الادارة وأساليب التسيير, والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، واعتماد التحول الرقمي بشكل فعال من خلال تعميم استعمال الرقمنة في كل أنشطة المجمع ومجالات عمله، والاسراع في استكمال إنجاز نظام المعلومات المدمج الذي تم اعتماده في السنوات الاخيرة, وذلك من أجل تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة”.

وللتذكير فخلال الأربع سنوات الماضية، حسب ما أفاد به تقرير للشروق، تم وقف واردات الوقود لأول مرة منذ عقود، إضافة إلى توالي الاكتشافات النفطية والغازية، وإطلاق أكبر مناقصة للطاقات المتجدّدة في تاريخ البلاد.