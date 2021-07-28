سوناطراك تعلن عن فتح 1200 منصب عمل في الجنوب

مديرها وقف شخصيا على تصحيح أوراق مسابقة ولايتي ورقلة وتقرت

أعلن مجمع سونطراك اعتزامه في القريب العاجل فتح باب التوظيف أمام 1200 شخص للحصول على مناصب عمل في الجنوب.

وأوضح المجمع في بيان له أن فروعه العاملة بالجنوب برمجت توظيف حوالي 5600 عامل سنة 2021 تجسد منها 46% نهاية السداسي الاول، 34% في إطار التجسيد والمناصب المتبقية في حدود 1200 منصب سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل .

وكشف المصدر ذاته أن الرئيس المدير العام للمجمع سوناطراك توفيق حكّار، قام رفقة إطارات سامية للمؤسسة، الأربعاء بزيارة تفقد إلى المعهد الجزائري للبترول أين تجرى حاليا، عملية تصحيح أوراق مسابقة التوظيف الخاصة بولايتي ورقلة وتقرت التي أطلقتها المؤسسة شهر جويلية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على عملية التصحيح والظروف التي تجري فيها بحضور ولأول مرة مراقبين من الولايتين، حيث أكد توفيق حكّار على احترام معايير النزاهة والشفّافية في مثل هذه المسابقات.