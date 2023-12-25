سوناطراك تكرّم الفائزين بمسابقة أفضل منشور علمي

كشفت شركة سوناطراك عن نتائج المسابقة الوطنية لأفضل منشور علمي في الجزائر، وهي المسابقة التي تنظمها الشركة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وهي المسابقة التي تهدف إلى “تشجيع الطاقات والكفاءات العلمية للباحثين المقيمين بالجزائر والعمل على مكافأة الامتياز في البحث العلمي”.

سوناطراك سجلت مشاركة 594 باحث في هذه المسابقة الوطنية لأفضل منشور علمي في الجزائر. وقالت أنها خصصت جوائز “مالية قيمة” وذلك مكافأة لأصحاب أفضل المنشورات العلمية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية في مجالات الأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن الصحي.

وأعلنت الشركة في بيانها الذي نشرته اليوم، الإثنين 25 ديسمبر، عن أسماء الباحثين الفائزين في المجالات الثلاثة للمسابقة، وهم على التوالي :

في مجال الأمن الطاقوي عادت المرتبة الأولى إلى الباحث عادل مليط من جامعة جيجل عن موضوع «الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين فعالية التشخيص والمراقبة عن بعد لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التحديات والتوصيات والاتجاهات المستقبلية». أما المرتبة الثانية فعادت إلى الباحث مصطفى ديدة من جامعة قاصدي مرباح بورقلة، عن موضوع «فقدان الطاقة في وحدات السيليكون البلورية الكهروضوئية بسبب تراكم الغبار في البيئة الصحراوية».

أما في مجال الأمن الصحي فقد فاز الباحث فتحي عشي من جامعة قاصدي مرباح بورقلة بالمرتبة الأولى عن موضوع «أجهزة الاستشعار النانونية الكهروكيميائية للكشف عن المؤشرات الحيوية للسرطان في العينات الحقيقية، التطورات والتحديات». في حين المرتبة الثانية فعادت إلى الباحث هشام مسعودي من جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية عن موضوع «نقل التعلم عبر الأبعاد في تقسيم الصور الطبية مع التعلم العميق».

بينما في مجال الأمن الغذائي فحاز على المرتبة الأولى الباحث منير بوهدة من جامعة المدية عن موضوع «نظام ذكي للري بتقنية التحكم الضبابي وإنترنت الأشياء لتوفير المياه والطاقة». كما حاز الباحث علي بودبوز من جامعة 8 ماي بقالمة على المرتبة الثانية في مجال الامن الغذائي، عن موضوع «مستويات المعادن الثقيلة في حليب البقر الخام وتقييم المخاطر الصحية في جميع أنحاء العالم: مراجعة منهجية».