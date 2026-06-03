سوناطراك و”سونيديب” توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر والنيجر

وقعت فروع تابعة لمجمع سوناطراك، ثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة الوطنية النيجرية للبترول “سونيديب”، تشمل إنشاء شركة مختلطة لأشغال حفر آبار النفط والغاز بالنيجر، والتعاون في مجال اقتناء ومعالجة البيانات الزلزالية، إلى جانب تطوير نشاط توزيع المنتجات البترولية، في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الطاقوية بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع أمس الثلاثاء، بحضور وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، إلى جانب إطارات ومسؤولي الشركات المعنية من الجانبين الجزائري والنيجري.

وشملت المذكرة الأولى، الموقعة بين المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء “إيناجيو” وشركة “سونيديب”، التعاون في مجال اقتناء ومعالجة البيانات الزلزالية على الأراضي النيجرية. ووقع الاتفاق كل من الرئيس المدير العام لـ”إيناجيو”، حكيم إيصولاح، والمدير العام للشركة النيجرية علي سايبو حسن.

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتم توقيعها بين المؤسسة الوطنية للحفر “إينافور” و”سونيديب”، وتتعلق بإنشاء شركة مختلطة تتولى إنجاز أشغال حفر آبار النفط والغاز في النيجر. ووقعها الرئيس المدير العام لـ”إينافور”، إبراهيم حمودي، إلى جانب المدير العام للشركة النيجرية.

وتخص مذكرة التفاهم الثالثة، المبرمة بين الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” و”سونيديب”، التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية بالنيجر. وقد وقعها الرئيس المدير العام لـ”نفطال”، جمال شردود، وعن الجانب النيجري المدير العام لشركة “سونيديب”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد نور الدين داودي أن مذكرات التفاهم الموقعة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجزائر لتعزيز مكانتها كقاطرة للتنمية والتكامل في القارة الإفريقية، من خلال دعم المشاريع الهيكلية الكبرى، وتطوير البنى التحتية الطاقوية، وتكثيف المبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية.

من جانبه، أشاد المدير العام لشركة “سونيديب” بمستوى الشراكة القائمة بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات، معرباً عن امتنانه لرئيسي البلدين على الديناميكية التي أضفياها على العلاقات الثنائية، والتي تجسدت في مشاريع عملية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.