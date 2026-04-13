سونلغاز تطلق خطة استباقية لتعزيز الإنتاج وضمان تموين الكهرباء خلال الصيف

أطلقت سونلغاز مخططا شاملا تحسبا لصيف 2026، يهدف إلى ضمان استمرارية التموين بالكهرباء وتحسين جودة الخدمة عبر رفع القدرات الإنتاجية بأكثر من 1855 ميغاواط، وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، في ظل توقعات بتجاوز الطلب الوطني 22 ألف ميغاواط.

ويتضمن البرنامج الاستثماري إدخال 58 منشأة جديدة لنقل الكهرباء حيز الخدمة قبل حلول الصيف، إلى جانب تشغيل 644 مركز تحويل متوسط ومنخفض الجهد، وإنجاز أكثر من 1640 كيلومترا من شبكات التوزيع، بما يعزز استقرار الشبكة الوطنية ويحسن نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما يشمل المخطط تدعيم قدرات الإنتاج في ولايات الجنوب بما يتماشى مع خصوصياتها، مع توسيع شبكات التوزيع وتنفيذ إجراءات خاصة لضمان استمرارية التموين الطاقوي، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع خلال فترات الذروة.

وفي موازاة ذلك، كثفت سونلغاز عمليات الصيانة الوقائية، وعززت جاهزية فرقها التقنية ونظام المناوبة، إلى جانب إطلاق مخطط اتصال يهدف إلى مرافقة الزبائن واستباق الحالات الاستثنائية.

وعُرضت هذه الإجراءات خلال لقاء وطني أمس الأحد ترأسه وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، خُصص لتقييم حصيلة سنة 2025 ومتابعة التحضيرات لموسم الصيف، بحضور إطارات القطاع.

وفي هذا السياق، وصف الوزير حصيلة سونلغاز لسنة 2025 بأنها “جد مقبولة”، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لمواجهة الطلب المتزايد، الذي يعكس الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وسجلت سونلغاز خلال 2025 تقدما لافتا في ربط المستثمرات الفلاحية، حيث تم تزويد 96171 محيطا بالكهرباء، إضافة إلى ربط 108748 مسكنا بالكهرباء بنسبة إنجاز قاربت 100 بالمائة، و376440 مسكنا بالغاز بنسبة 98 بالمائة.

كما تم ربط 43 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 مبرمجة، و29 منطقة بالغاز، فضلا عن ربط 102 منطقة نشاط بالكهرباء و71 منطقة بالغاز، في إطار دعم التنمية الاقتصادية.

وفي مجال السلامة، واصلت سونلغاز برنامج تركيب كواشف أحادي أكسيد الكربون، حيث تم تركيب أكثر من 17.6 مليون جهاز، مع استهداف بلوغ 22 مليون وحدة لفائدة 11 مليون مسكن، بالتوازي مع إطلاق التصنيع المحلي لهذه التجهيزات.

وبخصوص مشروع الترابط الكهربائي شمال-جنوب، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 37 بالمائة في مرحلته الأولى الممتدة على 894 كيلومترا بين حاسي الرمل وأدرار، بمساهمة 38 شركة جزائرية.

وعلى صعيد المؤشرات العامة، بلغ عدد زبائن الكهرباء أكثر من 12.6 مليون، مع نسبة كهربة تقارب 99 بالمائة، فيما بلغت نسبة التزود بالغاز حوالي 70 بالمائة.

أما من الناحية المالية، فقد حققت سونلغاز رقم أعمال قدره 496 مليار دينار خلال 2025، مقابل استثمارات بلغت 463 مليار دينار، مع تسجيل صادرات بقيمة 221 مليون أورو.

وفي إطار تحسين القرب من المواطن، أعلن الوزير عن إنشاء ستة أقطاب جهوية لسونلغاز بكل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، البليدة، وهران، بشار وورقلة، إلى جانب مواصلة جهود الرقمنة بهدف بلوغ “صفر معاملات ورقية” مع نهاية 2026.

كما أشار إلى مشاريع مبرمجة في الجنوب، من بينها إنجاز محطات جديدة في تيمياوين وبرج عمر إدريس، مع تحديد هدف رفع عدد المستثمرات الفلاحية الموصلة بالكهرباء إلى 110 آلاف، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة “سونلغاز الدولية” بدأت تستقطب اهتمام عدة دول، ما يعزز آفاق المجمع في الأسواق الخارجية.