سونلغاز تعلّق عمليات قطع الكهرباء عن زبائنها المتأخرين

إلى غاية نهاية أطوار "كان كوت ديفوار"

أعلن مجمّع سونلغاز يوم الأحد في بيان، عن قرار بتعليق عمليات قطع الكهرباء والغاز عن الزبائن المتخلّفين عن تسديد الفواتير، إلى غاية نهاية أطوار كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار.

وأرجعت سونلغاز مبادرتها إلى حرصها على “تمكين جميع الجزائريين من متابعة الحدث الكروي الهامّ، وتشجيع المنتخب الوطني المشارك في البطولة”.

بالمقابل، تمّ تحويل الفرق المكلّفة بعمليات تحصيل الفواتير المتأخرة، إلى إتمام عمليات تركيب كواشف تسرّبات غاز أحادي أكسيد الكربون، من أجل تسريع وتيرة هذه العملية.

وعبّرت سونلغاز في ختام بيانها، عن دعمها وتشجيعها للمنتخب الوطني، وقالت إنها “تتمنى له التتويج بالكأس الإفريقية”.

وقرّر مجلس الوزراء مطلع العام الماضي، تكليف شركة سونلغاز بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون. على أن توزّع بالمجان على البيوت.

بناء على ذلك، أكدت الشركة التزامها بتركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون لفائدة 11 مليون زبون بالتدريج. بالموازاة مع استمرار مراقبة التجهيزات التي تشتغل بالغاز”.