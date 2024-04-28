-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سونلغاز تفتح 587 منصب شغل

الشروق أونلاين
  • 557
  • 0
سونلغاز تفتح 587 منصب شغل
حقوق محفوظة
أعلنت سونلغاز عن فتحها لـ587 منصب شغل في مخالف الرتب في 17 ولاية جنوبية، 28 أفريل 2024.

أعلنت مؤسسة سونلغاز في بيان صحفي نشرته اليوم، الأحد 28 أفريل، عن فتح 587 منصب شغل في عدد من ولايات الجنوب.

وحسب بيان مؤسسة سونلغاز، فعملية التوظيف هذه تخص “طلب 587 منصب شغل في مختلف الرتب والتصنيفات (إطارات، أعوان تحكم وعمال تنفيذيين موزعين على 17 ولاية. حيث توفر سونلغاز حوالي 50 منصب شغل لكل ولاية من الولايات العشرة الجديدة في التقسيم الإداري الأخير، و 105 منصبا موجهين لسبع ولايات جنوبية منتدبة بمعدل 15 منصب لكل ولاية.”

عملية التوظيف يشير ذات البيان، والتي تأتي تلبية لاحتياجات فروع سونلغاز محليا من حيث الموارد البشرية، ستتم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM)، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة في الوكالة الوطنية للتشغيل في الولايات المعنية وتماشيا مع الاحتياجات والمقاييس المعمول بها.

مقالات ذات صلة
مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

الدينار الجزائري يرتفع بـ 4.5% مقارنة بالدولار الأمريكي

الدينار الجزائري يرتفع بـ 4.5% مقارنة بالدولار الأمريكي

مقاولاتية: تمويل حوالي 9900 مشروع في 2023

مقاولاتية: تمويل حوالي 9900 مشروع في 2023

الجزائر تشارك في منتدى وزاري لمجموعة الـ7 حول المناخ والطاقة

الجزائر تشارك في منتدى وزاري لمجموعة الـ7 حول المناخ والطاقة

صناعة صيدلانية: تصدير 2.5 مليون قلم أنسولين نحو السعودية على 3 دفعات

صناعة صيدلانية: تصدير 2.5 مليون قلم أنسولين نحو السعودية على 3 دفعات

إعادة جدولة قروض “أونساج”

إعادة جدولة قروض “أونساج”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد