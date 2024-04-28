سونلغاز تفتح 587 منصب شغل

أعلنت سونلغاز عن فتحها لـ587 منصب شغل في مخالف الرتب في 17 ولاية جنوبية، 28 أفريل 2024.

أعلنت مؤسسة سونلغاز في بيان صحفي نشرته اليوم، الأحد 28 أفريل، عن فتح 587 منصب شغل في عدد من ولايات الجنوب.

وحسب بيان مؤسسة سونلغاز، فعملية التوظيف هذه تخص “طلب 587 منصب شغل في مختلف الرتب والتصنيفات (إطارات، أعوان تحكم وعمال تنفيذيين موزعين على 17 ولاية. حيث توفر سونلغاز حوالي 50 منصب شغل لكل ولاية من الولايات العشرة الجديدة في التقسيم الإداري الأخير، و 105 منصبا موجهين لسبع ولايات جنوبية منتدبة بمعدل 15 منصب لكل ولاية.”

عملية التوظيف يشير ذات البيان، والتي تأتي تلبية لاحتياجات فروع سونلغاز محليا من حيث الموارد البشرية، ستتم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM)، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة في الوكالة الوطنية للتشغيل في الولايات المعنية وتماشيا مع الاحتياجات والمقاييس المعمول بها.