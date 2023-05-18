يتّجه “غوغل” إلى حذف عدد كبير من حسابات المستخدمين الخاصة بمختلف خدماته، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني “جيميل”.

وحسب ما ذكرته الشركة في مقال على مدوّنتها الرسمية “The Keyword”، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بالحسابات غير النشطة.

وسيؤدي حذف أي حساب إلى فقدان جميع المحتويات المرتبطة به. بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والملفات المحفوظة في “غوغل درايف”.

وجاء في المقال:”يريد الناس أن تكون المنتجات والخدمات التي يستخدمونها عبر الإنترنت آمنة. ولهذا السبب استثمرنا في التكنولوجيا والأدوات لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية”.

وتابعت غوغل:”لكن، حتى مع هذه الحماية، إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجّح أن يتم اختراقه”.

“وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة، غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة، التي ربما تكون قد تعرضت للاختراق”، تضيف مدوّنة غوغل.

متى تبدأ غوغل في حذف الحسابات غير النشطة؟

وأصبحت سياسة غوغل الجديدة بشأن الحسابات غير النشطة سارية بدء من منتصف ماي الجاري. لكنها لن تشرع في حذف أي منها قبل حلول ديسمبر المقبل.

وستكون الحسابات التي تم إنشاؤها من دون أن تستخدم على الإطلاق، في مقدمة حسابات غوغل التي سيتلقى أصحابها عدّة إشعارات متكرّرة قبل اللجوء إلى خيار الحذف.

ويكفي للحفاظ على حسابك نشطا على غوغل، أن تسجّل دخولك مرة واحدة على الأقل كل عامين. وسيعتبر الحساب نشطا إذا قام المستخدم في الفترة المذكورة بـ: