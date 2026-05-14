“سيبسا فلاحة” يستقطب 850 عارضاً من 39 دولة

في طبعته الـ 24

تنطلق فعاليات الطبعة الـ 24 للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات التحويلية “سيبسا فلاحة” في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 ماي الجاري، بمشاركة 850 عارضاً جزائرياً وأجنبياً يمثلون 39 دولة، إلى جانب 247 علامة دولية، وسط توقعات باستقبال أكثر من 40 ألف زائر.

وتحتضن التظاهرة، المنظمة بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، فعاليات متنوعة تتمحور حول تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية، تحت شعار “تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل”، مع اختيار كل من النيجر وموريتانيا ومصر كضيوف شرف.

وأوضح رئيس مجموعة التفكير فلاحة إينوف، أمين بن سمان، خلال ندوة صحفية لتقديم الحدث، أن هذه المشاركة الواسعة تعكس توجه الجزائر نحو تعزيز التكامل القاري وبناء سلاسل إنتاج إقليمية قوية في المجال الفلاحي.

وسيشكل المعرض فضاءً لبحث أبرز القضايا الراهنة في القطاع، من بينها الإنتاج الحيواني والتحديات التي تواجه الشعب الحيوانية، والمكننة والتجهيزات الفلاحية كرافعة للإنتاج والتنافسية، إلى جانب تثمين الموارد البحرية والتكنولوجيات الحديثة المطبقة في النشاط الفلاحي لتحقيق تحول مستدام.

كما يسعى المنظمون إلى إبراز الإمكانات الفلاحية الجزائرية وفتح المجال أمام المتعاملين الوطنيين للاحتكاك بالتجارب الدولية بهدف رفع المردودية، وتثمين المنتوج المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد، والتوجه نحو التصدير.

وبالتوازي مع “سيبسا فلاحة”، تنظم مجموعة فلاحة إينوف عدة فعاليات موازية، من بينها الصالون الخامس للصناعات الغذائية وتثمين الموارد الفلاحية “أفريكا فود إكسبورت”، والصالون الدولي الـ 11 للصيد البحري المستدام والمنتجات الصيدية “جازاكوا”.

وتشهد الطبعة السادسة لـ”قرية الابتكار” مشاركة مؤسسات ناشئة جزائرية وإفريقية متخصصة في المجال الفلاحي، بمرافقة من حاضنة الأعمال التابعة لـ فلاحة إينوف، على أن تختتم التظاهرة بتسليم جائزة “سيد أحمد فروخي” لأفضل المشاريع المبتكرة.

كما تتضمن الفعاليات النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لأفضل زيت زيتون بكر “أوليوماد”، بعد نجاح الطبعة السابقة التي عرفت مشاركة 145 منتجاً.

وفي هذا السياق، كشف رئيس هيئة التنظيم، مختار قيسوس، أن دورة 2026 ستعرف مشاركة نحو 300 عينة من زيت الزيتون تمثل 23 ولاية، مؤكداً أن الهدف من المسابقة يتمثل في فتح آفاق جديدة أمام المتعاملين للترويج لمنتجاتهم في الأسواق الدولية