سيدة كوريا الأولى تواجه انتقادات حادة بسبب دعوتها لحظر أكل لحوم الكلاب

تواجه سيدة كوريا الأولى عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحاتها الأخيرة التي تدعو إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب في البلاد.

ولفتت مجموعة تمثل أصحاب مزارع لحوم الكلاب أن كيم كيون، يجب أن تحافظ على الحياد لأن دور السيدة الأولى هو دعم الرئيس.

وقالت الجماعة في بيانها إن الوقوف إلى جانب جماعات حقوق الحيوان، وهي جماعات مصالح، والدعوة إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب هو نشاط سياسي واضح يتجاوز سلطته.

وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي تعهدت فيه كيم بالعمل على حظر استهلاك لحوم الكلاب خلال فترة حكومة يون سوك يول.

وقالت خلال مأدبة غداء مع مسؤولين من جماعات حقوق الحيوان، “سأحاول وضع حد لاستهلاك لحوم الكلاب قبل انتهاء ولاية هذه الحكومة، أعتقد أن هذا هو واجبي”.

وبعد أن تم تداول هذه التصريحات عبر وسائل الإعلام، بدا أن كلا من الحزب الحاكم والمعارضة يدعمان كيم.

واقترح نائب عن حزب سلطة الشعب الحاكم مشروع قانون يحظر قتل الكلاب والقطط وبيع لحومهما.

وقال المحتجون ضد تصريحات كيم، إن حظر استهلاك الكلاب لمجرد أن عددا متزايدا من الناس يكرهون هذه الثقافة، أمر غير منطقي.

وأيدت السيدة الأولى علانية فرض حظر على جميع أنواع استهلاك لحوم الكلاب خلال مقابلتها مع إحدى الصحف المحلية، وقالت إن كوريا والصين هما الدولتان الوحيدتان من بين الاقتصادات الكبيرة التي يأكل فيها الناس لحوم الكلاب.

واقترحت كيون حلولا تتمثل في دعم الأشخاص العاملين في مربي الكلاب لتغيير الوظائف.

الرئيس يون، الذي قال ذات مرة إن أكل الكلاب مسألة اختيار شخصي، غيّر موقفه فيما بعد، وتعهد بالعمل على حظر استهلاك لحوم الكلاب خلال حملته الانتخابية.