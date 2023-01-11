سيفيتال تطلق تجارب لزراعة الشمندر السكري في الجزائر

أعلن مجمّع سيفيتال للصناعات الغذائية يوم الأربعاء، إطلاق التجارب الأولية لزراعة الشمندر السكري بالجزائر. لإنتاج نحو 450 ألف طن من السكر سنويا.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن الرئيس المدير العام للمجمّع مليك ربراب، فإن سيفيتال “بصدد إطلاق التجارب الأولية حول الخصائص الملائمة لزراعة الشمندر السكري في الجزائر”.

وتشمل هذه التجارب، دراسة مدى ملاءمة الظروف المتعلقة “بالتربة والماء والمناخ. نظرا لطبيعة هذه الزراعة التي تتطلب شروطا مناخية خاصة”.

كما أشار ربراب إلى أن سيفيتال، وبمجرد الانتهاء من تجاربها، ستنشئ مصنعا لتحويل نحو 450 ألف طن من السكر في السنة.

وقال مليك ربراب:”تملك سيفيتال الإرادة الحقيقية، والوعي الكامل، للتوجّه نحو هذه الصناعة الهامّة، التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للجزائريين”.