شان الجزائر: قطارات ليلية لنقل المشجّعين.. وهذه مواقيتها

أعلنت الشركة الجزائرية للنّقل بالسّكك الحديدية يوم الأربعاء، عن إضافة قطارات ليلية لضاحية الجزائر العاصمة، لضمان نقل المشجّعين الراغبين في حضور مباريات كأس أمم إفريقيا للمحلييّن.

ويستمرّ البرنامج الجديد لرحلات القطار الليلية أيام 13 و17 و21 جانفي الجاري في المواقيت التالية:

محطة آغا-العفرون: 22:40.

محطة آغا-الثنية: 22:30.

محطة زرالدة-بئر توتة 23:00.

وتنطلق منافسات كأس إفريقيا للمحليين (شان 2022) التي تحتضنها الجزائر، بإجراء حفل ومقابلة الافتتاح يوم الجمعة 13 جانفي. حين يجرى اللقاء النهائي يوم 4 فيفري.